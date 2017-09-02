به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفهای، دکتر ناصر شمس در آیین رونمایی از پروژه پژوهشی برج تقطیر، افتتاح کارگاه تخصصی جوش و افتتاح پروژه ملی مجتمع کارگاهی و آموزشی دانشکده فنی و حرفهای شهید چمران اهواز گفت: اگر بخواهیم به مشکلات موجود در زمینه اشتغال پایان دهیم باید توجه اصلی خود را معطوف به دانشگاه فنی و حرفهای و تربیت افراد ماهر و کارآمد کنیم.
وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای دولت اظهار داشت: استان خوزستان در زمان دفاع مقدس، سپر جنگ ما بود و شایسته است امروز کشور انرژی خود را برای رشد این استان صرف کند چراکه خوزستان یک استان زرخیز است که به آن توجه نشده است.
شمس با بیان اینکه جایگاه دانشگاه فنی و حرفهای اکنون مغفول مانده است، گفت: قدمت این دانشگاه به سال ۱۳۴۱ باز میگردد و دانشکده فنی و حرفهای اهواز نیز قدمت ۵۱ ساله دارد. با این وجود، جهتدهی دانشگاهها در کشور به گونهای است که به رشد کثیری از مدارک و عناوین منجر شود و فارغالتحصیلان دانشگاهی، توانمند بار نیایند.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه اکنون بیش از ۵۰ هزار نفر فارغالتحصیل بیکار با مدرک دکتری در کشور وجود دارد، تصریح کرد: خوشبختانه دولت و نظام اکنون این نکته را به خوبی دریافتهاند و در دو سال گذشته توجه ویژهای به دانشگاه فنی و حرفهای داشتهاند. ما باید محصول دانشگاه را به صنعت و تولید پیوند بزنیم که این رویکرد اکنون در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده است.
شمس گفت: اگر بخواهیم به مشکلات موجود در زمینه اشتغال پایان دهیم، باید توجه اصلی خود را معطوف دانشگاه فنی و حرفهای و تربیت افراد ماهر و کارآمد کنیم. درحال حاضر ما این را به عنوان یک رویکرد در نظر گرفتهایم اما باید در عمل به این موضوع توجه شود چراکه این یک تقاضا است و نباید تنها یک نگاه باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید هرم آموزش عالی کشور وارونه شود، خاطرنشان کرد: نگاه ما در دانشگاه فنی و حرفهای، راهاندازی رشتههای تحصیلات تکمیلی نیست، بلکه نگاه ما تربیت تکنسین و برقراری ارتباط با آموزش و پرورش و صنعت است چرا که دانشگاه سطح سوم باید خود را به صنعت پیوند بزند اما این روند امروز بسیار کند است.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفهای کشور ادامه داد: این دانشگاه کمترین بودجه را در بین دانشگاههای کشور دارد اما در استان این مزیت را دارد که اگر با آن همکاری شود در کمتر از سه سال میتواند خودکفا شود و در استان تحولات اساسی ایجاد کند اما این کار کمک همه را میطلبد.
شمس افزود: اشتباه است که رشتهای را تاسیس و در همهجای کشور رواج دهیم بلکه باید دید به طور مثال در خوزستان هر شهرستان برای ایجاد اشتغال به چه رشتهای نیاز دارد. ما این آمادگی را داریم که در بخش تربیت تکنسین و رشتههای جدید اقدام کنیم.
وی با اشاره به افتتاح پروژه کارگاه تخصصی جوش این دانشکده عنوان کرد: این پروژه یکی از مراکز نمونه کشور در بخش جوش است که خوزستان به آن نیاز دارد. ما باید دانشگاه فنی و حرفهای را برای تربیت تکنسین به صنعت نفت پیوند بزنیم. در استان کارگروهی تحت عنوان کارگروه آموزشی و پژوهشی معاونت فناوری ریاست جمهوری وجود دارد و نیاز است که رئیس دانشکده و دیگر اعضا در استان در این کارگروه حضور فعال داشته باشند.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفهای کشور خاطرنشان کرد: ما در دانشگاه فنی و حرفهای افرادی داریم که چندین برابر فردی با مدرک دکتری، توانمند هستند اما کسی به این توانایی توجه نمیکند و از آن استفاده نمیشود. دانشگاه فنی و حرفهای این ظرفیت را نیز دارد که دانشجویان دیگر دانشگاهها برای گذراندن دوره کارورزی خود در آن آموزش ببینند.
شمس ادامه داد: همه این کارها در راستای سیاستهایی است که آمایش استان تعیین میکند و جهتگیری ما همان جهتگیری آمایش استان است و ما در این بخش میتوانیم کمککننده باشیم. به طور مثال ما اکنون کارهای بزرگی با شرکت شهرکهای صنعتی انجام دادهایم که این کارها میتوانند گسترش پیدا کنند و در این صورت مشکل اشتغال حل خواهد شد؛ این ارتباطات در سطح کشور میتوانند به وجود آیند.
وی افزود: با دانشگاهها نیز میتوان این ارتباط و همکاری را ایجاد کرد و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی میتوانند از امکانات ما برای پروژههای خود استفاده کنند. در برخی از شهرها ما با همکاری صنایع، کارگاههای تولیدی راهاندازی کردهایم و با سازمان نظام وظیفه هماهنگ کردهایم که فارغالتحصیلان ما به عنوان سرباز تکنسین در کارگاههایی که توسط بخش خصوصی ایجاد میشود، مشغول بهکار شوند.
سرپرست دانشگاه فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه بازنشستگان افرادی بسیار توانمند هستند، عنوان کرد: ما باید از این ظرفیت که در تمام استانها وجود دارد استفاده کنیم. اگر این افراد وارد کار شوند و تولید ایجاد کنند شریک ما خواهند شد، حتی دانشجویی که ابداع و اختراعی داشته باشد باید شریک شود و در این صورت است که اشتغال ایجاد میشود.
شمس تاکید کرد: استراتژی ما برندسازی با نگاه نو در تربیت تکنیسین است و استان این ظرفیت را دارد اما کمک مقامات استان را میطلبد. خیرین استان نیز بیشتر به بحث مدرسهسازی توجه میکنند که باید توجه آنها را به دانشگاه و دانشکدهها نیز جلب کنیم و باید این اطمینان برای آنها ایجاد شود که این هزینه جای خوبی صرف میشود.
وی ادامه داد: اکنون ما در حال توسعه ۶۰ کارگاه در سطح کشور هستیم تا به تولید بپردازیم. ما باید به حوزههایی مانند نانو و تکنولوژی و فناوریهای جدید وارد شویم، بنابراین به دنبال ایجاد رشتههای جدید متناسب با نیازهای استان در بخش تکنیسین هستیم. همچنین نهایت تلاش را خواهیم کرد تا از مجموعه دانشگاه فنی و حرفهای در خوزستان و ایجاد دانشکدههای دخترانه و پسرانه در شهرستانهای مختلف، حمایت کنیم.
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