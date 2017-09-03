به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع جهانی تجارت الکترونیک، هزاره سوم، عصر طلایی و دگردیسی اقتصاد جهان است که تحولات شگرف در حوزه فن آوریهای ارتباطی و الکترونیکی را شاهد هستیم که خوشبختانه حوزه فعالیت این عرصه در کشور ما فراهم شده است و با رشد روزافزون استارت آپها و زودبازده بودن آن، این فرصت حیاتی برای کشور ما در رقابت با جهان بیش از پیش فراهم آورده است.
از آنجا که نقش تجارت الکترونیکی در مدیریت کسب و کار به سرعت از یک ابزار تجاری مفید به یک راهبرد تجاری سودآور تغییر یافته، توسعه راهبردهای موثر برای استفاده از مزیتهای رقابتی برای موفقیت در این بازه زمانی امری ضروری است.
در همین راستا نخستین مجمع جهانی تجارت الکترونیک فرصتی است که در آن مدیران، متخصصان و کارآفرینان با آخرین رویکردهای علمی و کاربردی در حوزههای مختلف تجارت الکترونیک، کسب و کار و چالشهای این حوزه به طور کامل ملموس آشنا شده و با حضور در این رویداد حرفهای و استفاده از تجربیات و دانش به روز و ارزشمند اساتید و چهرههای موفق تجارت الکترونیک با تحولات جهانی همگام شوند.
نخستین مجمع جهانی تجارت الکترونیک، با حضور اساتید بین المللی مطرح در حوزه تجارت الکترونیک و بزرگان و خبرگان این حوزه، ۲۸ مهر ماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار میشود.
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