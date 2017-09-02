۱۹ مجروح و ۶ کشته در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته جاده های کشور

سر هنگ نادر رحمانی در گفتکو با خبرنگار مهرگفت :تصادف یک دستگاه کامیون بنز در استان مازندران،منجر به کشته شدن ٣نفر و مجروح شدن ١٣ نفر(عده ای سطحی و عده ای بستری) شد. به گزارش پلیس راه بهشهر-گلوگاه این تصادف در کیلومتر ١٥ محور روستای جنگلی پان رز رخ داده است.

وی افزود :این تصادف که ساعت ٢٢:٣٠ جمعه اتفاق افتاده، گفت:تخطی راننده از سرعت مطمئنه علت حادثه بوده است.

سر هنگ رحمانی گفت: این کامیون فوق با تعداد ١٦ نفر سرنشین در حال حرکت بوده که حدود ١٣ نفر از سرنشینان در قسمت بار کامیون قرار داشتند.

وی همچنین به تصادف یک دستگاه کشنده ولوو، سواری پیکان و سمند(متوقف در کناره جاده) در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: این تصادف در کیلومتر ١٣ محور قره چمن و ساعت ٢٠ جمعه اتفاق افتاده و ٣ نفر کشته به جای گذاشته است.علت این تصادف، انحراف به چپ راننده ولوو بوده است.

شمال فارس: تصادف پژو و وانت

ساعت ١٧ جمعه، تصادف یک دستگاه پژوپارس و وانت پیکان در کیلومتر ١٢ جاده فرعی بوان باعث مجروح شدن ٥ نفر شد. علت تصادف، تخطی راننده پژوپارس از سرعت مطمئنه بوده است.

تهران بزرگ: تصادف ١٠ وسیله ای

این بار تصادف در منطقه یک و خیابان پاسداران اتفاق افتاده که طی آن یک دستگاه کامیون نیسان و ٩ دستگاه سواری با هم برخورد کرده اند.

تصادف، ساعت ١٧:٣٠ جمعه روی داده و بر اثر آن یک نفر مجروح شده است. علت، نقص فنی در سیستم ترمز کامیون بوده است.

خراسان جنوبی:تصادف کشنده ولوو

ساعت ١٥:٣٠ جمعه، تصادف یک دستگاه کشنده ولوو( حامل سنگ آهن) در کیلومتر ٧٠ جاده طبس-اصفهان منجر به حریق این وسیله شد. علت تصادف، نقص فنی( ترکیدن لاستیک جلو) بوده که خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشته.پس از حادثه، خودرو به علت نامعلومی دچار حریق شده و حریق توسط عوامل آتش نشانی و پلیس راه مهار شده است.