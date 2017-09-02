به گزارش خبرگزاری مهر، با مدرسه صبح رویش و اهداف بلندش آشنا هستید؟ شاید هرکدام از ما با دیدن کودکان کار در خیابان یا بازار یا مکان‌های دیگری در سطح شهر به این فکر افتاده باشیم که کاش میتوانستیم برای سامان دادن به این کودکان معصوم که قربانی وضعیت نامطلوب اقتصادی و فرهنگی در خانواده و جامعه خود هستند قدمی برداریم.

مخصوصا موضوع آموزش و تحصیل مناسب آن‌ها از بهترین راهکارهایی است که به ذهن هر انسان دغدغه‌مند و باعاطفه میرسد چراکه اگر ریشه‌ی مشکلات آن‌ها را جستجو کنیم به معضلات فرهنگی و اقتصادی برمی‌خوریم و رفع هردوی این معضلات بصورت ریشه‌ای وابسته به آموزش و تحصیل آن‌ها است. مدرسه‌ی کودکان کار صبح رویش دقیقا همین هدف را دنبال می‌کند. این مدرسه فضای مناسبی را فراهم کرده تا دانش‌آموزان در معرض آسیب پس از شناسایی و پذیرش از خدمات آموزشی و مهارتی ویژه‌ای که برای آن‌ها طراحی و بهینه‌سازی شده است استفاده نمایند.

مدرسه صبح رویش عامل تحقق آرزوی انسان‌های دغدغه‌مندی است که موضوع کودکان کار و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی را جلو چشم خود دارند، از آن رنج می‌برند و به دنبال راه‌حلی برای کمک به آن‌ها هستند. حالا در این فصل که به ایام بازگشایی مدرسه‌ها نزدیک می‌شویم گروهی از این مدرسه فارغ التحصیل شده و گروهی دیگر وارد خواهند شد تا سرنوشت خود را به دستان پرتلاش خود و با یاری مردم خوب سرزمین‌شان تغییر دهند. مردمی که آن‌ها را هرگز تنها نخواهند گذاشت و به نابودی تدریجی آن‌ها رضایت نخواهند داد.

در این روزها نیاز جدی به تامین هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان مدرسه صبح رویش هست و این مدرسه با همکاری سایت حمایت‌های مردمی «گندم» به آدرس ایترنتی gandom.me پویش #مثل_فرزند_خودم رو برگزار می‌کند تا تک تک عزیزانی که علاقمند به کمک هستند از طریق سایت «گندم» وجه خود را به هر میزان که در وسعشان هست پرداخت نمایند. این پویش علاوه بر فضای مجازی در فروشگاه‌های معتبر نوشت‌افزار در سطح تهران و برخی شهرستان‌ها نیز به مردم عزیزمان معرفی می‌شود. پس از اتمام پویش و جمع‌آوری حمایت‌ها به مقدار موردنیاز مدرسه صبح رویش اقدام به خرید نوشت‌افزار مناسب و باکیفیت و توزیع بین دانش‌آموزان می‌نماید. گزارش خرید و توزیع اقلام نوشت‌افزار از طریق سایت «گندم» به اطلاع حامیان این پویش می‌رسد.

به امید روزی که در ایران و جهان هیچ کودکی طعمه‌ی آسیب‌های اجتماعی نشود. این امید به بار نخواهد نشست مگر با کمک مردم و همّت خودشان برای آموزش و تحصیل مناسب.