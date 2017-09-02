امروز تعداد زیادی از گیاهان دارویی از بین رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله مظفریان بعد از ظهر شنبه در حاشیه نخستین همایش ملی گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی که به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ایران با وسعتی که دارد زیر سیطره گیاهان دارویی زیادی قرار دارد، افزود: متاسفانه باید گفت که دلیل اصلی از بین رفتن گونه‌های مختلف گیاهی، گسترش فرهنگ شهرنشینی است.

وی با بیان اینکه امروز بیشتر متخصصان ما در زمینه گیاهان مطرح ورود پیدا می‌کنند، تصریح کرد: نیاز امروز ما در حوزه گیاهان دارویی این است که در مورد گیاهان دارویی با ارزش ولی کمتر شناخته شده تبلیغ کنیم؛ چرا که گونه‌های گیاهی زیادی وجود دارد که جزو ظرفیت‌های بومی ما به‌شمار رفته و اگر در مورد آن‌ها کار کنیم، عملکرد بهتری خواهیم داشت.

پدر گیاهان دارویی ایران با اشاره به اینکه بالغ بر هشت‌هزار گیاه دارویی موجود است که از میزان از بین رفتن این تعداد گیاه دارویی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، ادامه داد: اما آنچه که مسلم است، این است که با گسترش شهرنشینی، ساختن سدها و بهره‌کشی از معادن از وسعت طبیعی کاسته شده است و تعداد زیادی از این گیاهان از بین رفته‌ است.

مظفریان با تاکید بر اینکه متخصصان حوزه گیاه‌شناسی ما باید اطلاعات گیاه‌شناسی خود را ارتقا دهند، خاطرنشان کرد: علاوه بر این شناخت، لازم است تا قدر طبیعت را دانسته و متناسب با ظرفیت آن از آن بهره‌برداری کنیم.