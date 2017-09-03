مهرداد پیرحیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در مورد نقد عملکرد گمرک توسط معاون استاندار یزد اظهار داشت: شائبه‌هایی در مورد فعالیت گمرک استان یزد ایجاد شده بود در حالیکه عملکرد گمرکات یزد در این نشست مورد تقدیر قرار گرفته است

وی با اشاره به اینکه معاون فنی گمرکات استان در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی گزارشی از عملکرد و فعالیت های گمرکات یزد ارائه کرده است، افزود: این بخش از کارگروه در خبر جداگانه انتشار یافته و این موضوع سبب شد تا بحث تقدیر از گمرک منعکس نشود.

پیرحیاتی با اشاره به اینکه استاندار یزد در این کارگروه از گزارش عملکرد گمرک یزد تقدیر کرده است، بیان کرد: این بخش از سخنان استاندار نیز در خبر منعکس نشده است

وی افزود: عمده سخنان معاون استاندار یزد مربوط به اتوماسیون اداری متمرکز گمرک و حذف کاغذ از مکاتبات اداری در راستای دولت الکترونیک و مشکلات مربوط به زمان گردش نامه در آن است که ارتباطی به سامانه جامع امور گمرکی و کاهش زمان تشریفات گمرکی در گمرکات یزد ندارد.

مدیرکل گمرک استان یزد بیان کرد: تاکنون نشست های منظم و دوره ای با تولیدکنندگان، تشکل های صنعتی و تولیدی، صادرکنندگان و کارآفرینان داشته ایم و شرکت کنندگان تقریبا در تمام این جلسات از اقدامات گمرک جهت تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی تقدیر و تشکر کرده اند.

وی ادامه داد: در نشست اخیر انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک استان و جمعی از تولیدکنندگان و روسای تشکل های صنعتی و معدنی، مجموعه گمرکات استان بارها مورد تشویق شرکت کنندگان قرار گرفت که این نشان از رضایتمندی صنعتگران استان از عملکرد گمرکات یزد دارد.

پیرحیاتی از رسانه ها و اصحاب رسانه که همیشه همراه و همگام گمرکات استان یزد هستند تقدیر و تشکر کرد.