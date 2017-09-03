سازمان بهزیستی کشور از پیگیری خبر «گزارش یک تعرض» خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درج خبر منتشره از سوی خبرگزاری مهر در شبکه های مجازی تحت عنوان «گزارشی از یک تعرض/ دخترانی که خانه های بختشان سیاه است» اعلام می دارد سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی امور معلولان همواره در جهت صیانت از جان و حفظ ایمنی و سلامت معلولان تلاش می نماید و هدف سازمان از تاسیس مراکز توانبخشی مراقبتی معلولان، ایجاد محیطی امن همراه با آرامش برای توانخواهانی است که در معرض آسیب های جدی قرار داشته و یا خانواده قادر به نگهداری آنان نمی باشند. به همین منظور در این گونه مراکز با به کارگیری نیروهای انسانی متخصص از جمله پزشک، پرستار، مراقب، روانشناس، مددکار اجتماعی، کارشناس کاردرمانی و سایر اعضای تیم توانبخشی و با توجه به حضور تمام وقت نیروهای انسانی کلیدی - مراقبتی در طول شبانه روز در راستای سلامت گروه هدف و ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی آنان تلاش می نماید.

تعداد قابل توجهی از افراد مقیم در مراکز به عنوان مجهول الهویه و فاقد سرپرست موثر به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی با ارجاعات قوه قضائیه پذیرش گردیده اند. در واقع فرد معلولی که فاقد سرپرست است و به هر دلیلی خانواده قادر به نگهداری وی نیست و از لحاظ جسمانی و روانی مستعد انواع آسیب ها می باشد در مراکز پذیرش شده و از خدمات آن بهره مند می شود.

نظارت بر عملکرد مراکز فوق از محورهای اساسی برنامه های سازمان بوده و خواهد بود و بازرسی ها از سوی کارشناسان تخصصی توانبخشی شهرستان، استانها، دفاتر تخصصی ستاد، دفاتر بازرسی، حراست و تشکل های خانواده های افراد دارای معلولیت صورت می پذیرد و دستورالعمل های جامع عمومی و تخصصی مراکز مذکور راهنما و ملاک عمل کارشناسان در بازدیدها می باشد.

بر اساس آنچه که از خبر مذکور استنباط می گردد نگارنده بر اساس گفتار ونقل قول های شنیده شده اقدام به درج خبر نموده که گاها مشخص نیست که آیا این نقل قول ها از سوی اشخاص معتبر بیان شده باشد و حتی در صورت صحت خبر نباید زحمات خیل عظیم افراد خدمت رساننده و دارای انگیزه به معلولان را در بخش های دولتی و غیردولتی زیر سوال برده و همه را با یک نگاه انتقادی برنده از دم تیغ گذراند و آینه شوم و سیاهی را در مقابل حداقل ۵۰ هزار ساکن مراکز نگهداری تحت نظارت سازمان ترسیم نمود. خاطرنشان می سازد سازمان بهزیستی علیرغم ادعای اثبات نشده در این خصوص، به جد پیگیر موضوع بوده و در صورت اثبات با متخلفان از طریق مراجع قضایی برخورد نموده و مدافع احقاق حقوق معلولان در همه امور مربوطه خواهد بود.