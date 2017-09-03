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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

وزیر بهداشت عنوان کرد؛

بیماری های غیرواگیر علت ۸۰ درصد مرگ و میر ایرانی ها

بیماری های غیرواگیر علت ۸۰ درصد مرگ و میر ایرانی ها

وزیر بهداشت گفت: هدف اصلی اجرای سند کنترل بیماری های غیرواگیر، دقت بالا و هزینه کمتر در تشخیص سریع بیماری های غیرواگیر دار است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه نشست جمع بندی برنامه ادغام خدمات پیشگیری از بیماری های غیرواگیردار در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: حدود ۸۰ درصد از مرگ و میر در کشور مربوط به بیماری های غیر واگیردار است که بیشترین آمار مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد. ما در صددیم از طریق طرح «ایراپن» زمینه پیشگیری از ابتلا به این بیماری ها را کاهش دهیم.

وی افزود: هدف اصلی اجرای سند کنترل بیماری های غیرواگیر، دقت بالا و هزینه کمتر در تشخیص سریع بیماری های غیرواگیر دار است که با اجرای طرح ایراپن زمینه تشخیص سریعتر و پیشگیری را فراهم می کنیم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در پایان دوره چهارساله توقع مردم از ما این است که میزان امید به زندگی در مردم را افزایش و میزان مرگ و میر و معلولیت را کاهش دهیم و همه تلاش ما برای داشتن یک کارنامه مورد قبول است.

کد مطلب 4077408

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