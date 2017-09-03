بیماری های غیرواگیر علت ۸۰ درصد مرگ و میر ایرانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه نشست جمع بندی برنامه ادغام خدمات پیشگیری از بیماری های غیرواگیردار در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: حدود ۸۰ درصد از مرگ و میر در کشور مربوط به بیماری های غیر واگیردار است که بیشترین آمار مرگ و میر را به خود اختصاص می دهد. ما در صددیم از طریق طرح «ایراپن» زمینه پیشگیری از ابتلا به این بیماری ها را کاهش دهیم.

وی افزود: هدف اصلی اجرای سند کنترل بیماری های غیرواگیر، دقت بالا و هزینه کمتر در تشخیص سریع بیماری های غیرواگیر دار است که با اجرای طرح ایراپن زمینه تشخیص سریعتر و پیشگیری را فراهم می کنیم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در پایان دوره چهارساله توقع مردم از ما این است که میزان امید به زندگی در مردم را افزایش و میزان مرگ و میر و معلولیت را کاهش دهیم و همه تلاش ما برای داشتن یک کارنامه مورد قبول است.