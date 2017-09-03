کیفیت فرآورده های کنجدی اردکان به حد استاندارد خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره استاندارد استان یزد، محمدحسین ماجدی اردکانی در دیدار با فرماندارشهرستان اردکان اظهار داشت: بر اساس گزارش های دریافتی از منابع موثق، در اردکان بیش از ١٨٠ واحد تولید فرآورده های کنجدی وجود دارد که تنها با پروانه کسب به فعالیت مشغول هستند اما در تلاش برای ساماندهی کیفی این واحدها به ویژه در زمینه تولید روغن کنجد هستیم.

وی ادامه داد: کالاهایی همچون ارده، حلوا ارده، روغن ارده، روغن کنجد، کنجد باز، گز کنجدی، آرد کنجد، حاجی کنجد و شیره کنجد، بخش عمده فرآورده های کنجدی را شامل می شوند.

ماجدی اردکانی بیان کرد: محصولات کنجدی سرشار از مواد معدنی از قبیل آهن، فسفر، کلسیم، منیزیوم و ویتامین های B و F هستند که هر کدام از مواد گفته شده دارای خواص بسیارخوب و مفیدی است بر این اساس اهمیت مصرف فرآورده های مذکور را بیش از پیش روشن می کند.

مدیرکل اداره استاندارد استان یزد عنوان کرد: از بین محصولات گفته شده، روغن کنجد به دلیل فواید بسیار، ملکه روغن ها ی مایع محسوب شده و از آنجا که این روغن مشمول استاندارد اجباری است، واحدها ی تولیدی مربوطه ملزم به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند زیرا بر اساس ماده ۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت مقرر تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است.

فرماندار اردکان نیز در این جلسه با مهم توصیف کردن موضوع و لزوم به ثمر رساندن آن، از رئیس اتاق اصناف شهرستان خواست، در روز ٢٠ شهریورماه سال جاری، دوره آموزشی برای این دسته از تولیدکنندگان به منظور آشنایی با قوانین استاندارد برگزار شود.

هادی مقیمی بیان کرد: به طور قطع واحدهای آموزش دیده ای که نسبت به تکمیل مدارک و تجهیزات مورد نیاز خود اقدام نمایند، تا اول دی ماه سال جاری پروانه خود را از اداره کل استاندارد استان یزد، دریافت خواهند کرد ضمن اینکه بعد از این تاریخ، واحدهای فاقد پروانه شناسایی شده و با همکاری واحد بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی اقدامات قانونی برای تعطیلی آنها صورت خواهد پذیرفت.

ماجدی اردکانی تصریح کرد: ضمن لزوم هماهنگی با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، خواستار اجرای هماهنگ این طرح در اسرع وقت هستیم.