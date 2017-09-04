  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

رئیس پلیس راه استان قزوین:

۴ کشته و ۷ مصدوم در حوادث رانندگی قزوین

۴ کشته و ۷ مصدوم در حوادث رانندگی قزوین

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع سه فقره تصادف و از کشته شدن چهار تن و مصدومیت هفت نفر در این سوانح رانندگی در استان خبر داد.

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس راه پس از کسب خبر واژگونی یک خودرو "پراید" در جاده اصلی روستای " یاری آباد به سمت بوئین زهرا بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد : با حضور ماموران در محل مشخص شد سواری پراید با چهار سرنشین به دلیل عدم توجه به جلو واژگون، که بر اثر این حادثه راننده و سه سرنشین مصدوم و یکی دیگر از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده در صحنه فوت و مصدومان توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: در حادثه دیگری که در لاین شمالی آزاد راه " قزوین- زنجان "به وقوع پیوست یک دستگاه خودرو پراید با سه سرنشین نرسیده به سه راهی "ضیاءآباد" به علت بی احتیاطی از جانب راننده به دلیل عدم توجه به جلو واژگون و راننده و سرنشینان مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان یکی از سرنشینان به علت شدت ضربات وارده جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان اضافه کرد : برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه موتورسیکلت در جاده روستای «کهک» به «دیال آباد» در شهرستان تاکستان راکب و ترک نشین موتور سیکلت به علت شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند.

سرهنگ بیگلری گفت: کارشناسان علت این حادثه را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پراید ناشی از انحراف به چپ نسبت به موتور سیکلت اعلام کردند.

کد مطلب 4078230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها