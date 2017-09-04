۴ کشته و ۷ مصدوم در حوادث رانندگی قزوین

سرهنگ نصرالله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس راه پس از کسب خبر واژگونی یک خودرو "پراید" در جاده اصلی روستای " یاری آباد به سمت بوئین زهرا بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد : با حضور ماموران در محل مشخص شد سواری پراید با چهار سرنشین به دلیل عدم توجه به جلو واژگون، که بر اثر این حادثه راننده و سه سرنشین مصدوم و یکی دیگر از سرنشینان خودرو به علت شدت جراحات وارده در صحنه فوت و مصدومان توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: در حادثه دیگری که در لاین شمالی آزاد راه " قزوین- زنجان "به وقوع پیوست یک دستگاه خودرو پراید با سه سرنشین نرسیده به سه راهی "ضیاءآباد" به علت بی احتیاطی از جانب راننده به دلیل عدم توجه به جلو واژگون و راننده و سرنشینان مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان یکی از سرنشینان به علت شدت ضربات وارده جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان اضافه کرد : برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه موتورسیکلت در جاده روستای «کهک» به «دیال آباد» در شهرستان تاکستان راکب و ترک نشین موتور سیکلت به علت شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند.

سرهنگ بیگلری گفت: کارشناسان علت این حادثه را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پراید ناشی از انحراف به چپ نسبت به موتور سیکلت اعلام کردند.