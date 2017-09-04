به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در آیین تکریم و معارفه رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: قبول داریم که منافع و حقوق ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات، از یکدیگر جدا است و اگر در یک سازمان ادغام شود، در تعارض است اما تامین اجتماعی، هم ارائه دهنده و هم خریدار خدمت است و حالا که سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت ملحق شده، لازم است که استقلال کامل خود را حفظ کند و حقوق خریدار خدمت را در راس کار خود قرار دهد و مستقل از بیمارستانها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مدیریت شود.

وزیر بهداشت با اشاره به جان فشانی نیروها و کادر بهداشتی و درمانی کشور در موفقیت طرح تحول سلامت، یادآور شد: مهندس موهبتی یکی از افرادی بود که بیشترین نقش را در موفقیت این طرح داشت و در آرامش وزارت بهداشت کمک زیادی به ما کرد زیرا به جایگاه مجلس باور و به نمایندگان، علاقه دارد و توانست با تلاش های خود و با همکاری نمایندگان در مجلس های نهم و دهم کمک های زیادی مانند اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و تدوین احکام برنامه ششم توسعه به وزارت بهداشت کند تا گام به گام به نظام سلامت کارآمد برسیم.

هاشمی تاکید کرد: بهترین مدیر وزارت بهداشت را به سازمان بیمه سلامت ایران فرستادیم و شک ندارم که آینده این سازمان از نظر بیمه درمان، درخشان خواهد بود و مجلس و وزارت بهداشت بر این باور هستند که منابع بیمه ها باید یکپارچه شود اما این به معنی ادغام بیمه ها نیست و آنها می توانند متکثر باشند اما منابع بیمه ها باید در یک صندوق باشد که قدرت خرید افزایش یابد و بتواند بهترین برنامه را از سوی خریدار خدمت، دنبال کند و رییس جمهور نیز مانند مجلس، چنین نگاهی دارد اما این امر، به حوصله و زمان نیاز دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به مشکلات سازمان بیمه سلامت ایران و رشد هزینه های این سازمان در ۴ سال گذشته، گفت: در شروع دولت یازدهم، دکتر روحانی مصمم بود که یارانه ها را به جز برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر حذف کند و منابع حاصل از آن که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است در حوزه تولید و خدمات، هزینه شود اما بنا به دلایلی این امر محقق نشد و وقتی به همه پرسی گذاشته شد، ۹۰ درصد از مردم اعلام کردند که حاضر به قطع یارانه های خود نیستند.

هاشمی اضافه کرد: در آن زمان، طرح تحول سلامت در حال اجرا بود و تصمیم گرفته شد که افراد فاقد پوشش بیمه، به صورت رایگان تحت پوشش قرار بگیرند و در پیش بینی اولیه نیز تخمین زده شد که ۴ تا ۵ میلیون نفر باید بیمه شوند اما ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند و دفترچه بیمه سلامت به رایگان به مردم داده شد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بنا بود ۱۰ هزار میلیارد تومان به اعتبار حدود ۳ هزار میلیارد تومانی سازمان بیمه سلامت اضافه شود که محقق نشد، افزود: امسال سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار در بودجه، سرانه بیمه را لحاظ کرد بنابراین کسری های بودجه تا امسال باید جبران شود و اشکال از بیمه سلامت و طرح تحول سلامت نیست بلکه بخاطر این است که نتوانستیم تصمیم اولیه مبنی بر حذف یارانه بگیران به جز اقشار ضعیف و آسیب پذیر را اجرایی کنیم.

هاشمی تصریح کرد: موهبتی باید ابتدا ردیفی برای هزینه ها و درآمدها قرار دهد و هزینه ها و محل آنها را شناسایی کند. هر چه می توانید هزینه ها را کاهش و درآمدها را افزایش دهید البته درآمد شامل مالیات بر کالاهای آسیب رسان است که با کمک مجلس بتوانید در بودجه ۹۷ شاهد تحقق آن باشید و از سوی دیگر مدیران بیمه سلامت در استانها باید بدانند که سقف پرداخت بودجه به آنها چقدر است. به عنوان نمونه می توان برای برخی از اعمال جراحی غیراورژانسی لیست انتظار ایجاد کرد.

وزیر بهداشت یادآور شد: تغییرات وزارت بهداشت در سطح معاونین وزارتخانه و روسای دانشگاه های علوم پزشکی با برنامه و هدفمند است که بتوانیم منابع و مصارف را متعادل کنیم زیرا قرار نیست که فقط دستگاه یا مدیر عوض شود. تصور من این بود که یک اقتصاددان می تواند در بیمه سلامت مفید باشد که موهبتی توانایی بسیار بالایی دارد و مجلس را خانه خود می داند.