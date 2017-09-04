استعفا یا پایان دوره ماموریت مدیرعامل تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی نوربخش در شهریور سال ۹۲ در سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیرعامل، فعالیت خود را آغاز کرد و طی این مدت در راستای احقاق حقوق و مستمری بازنشستگان و بیمه شدگان طرح‌ها و برنامه هایی را اجرایی کرد.

صبح امروز خبر استعفای دکتر نوربخش در فضای مجازی پیچید. یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص عنوان کرد که نوربخش امکان استعفا ندارد چرا که در حال حاضر وی هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد.

وی گفت: دوره ۴ ساله مدیریت سید تقی نوربخش در سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۸ شهریور ماه به اتمام رسیده و پس از آن وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای اینکه به عنوان مدیرعامل بتواند در سازمان فعالیت کند باید وی را ابقا می کرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی تاکید کرد: در عین حال طی این چند روز سرپرستی نیز برای سازمان تامین اجتماعی از سوی دکتر ربیعی معرفی نشده است.