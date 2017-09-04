استفاده از منابع مالی خارجی منوط به توجیهات فنی و اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اقتصاد، اسحاق جهانگیری با اشاره به یکی از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه مبنی بر استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای انتقال آب شرب و کشاورزی به شهرهای شمال استان خوزستان، اظهار داشت: مسائل استان خوزستان از پیچیدگی و حساسیت فراوانی برخوردار است و دولت اهمیت ویژه ای برای حل مسائل این استان قائل است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید حتماً برای حل و فصل مسائل مرتبط با آب و فاضلاب استان خوزستان تصمیمات لازم اتخاذ کنیم، استفاده از فاینانس برای آبرسانی به شهرهای شمال استان خوزستان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: استفاده از فاینانس در طرح هایی که بازپرداخت آن بر عهده دولت است، توجیه مالی ندارد اما در مورد این طرح به جهت اهمیت و شرایط اضطراری استان خوزستان، دولت از فاینانس استفاده خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به تصمیم دیگر جلسه شورای اقتصاد مبنی بر استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای ساخت سه بیمارستان در شهرهای تبریز، شیراز و تهران خاطر نشان کرد: باید در مصوبه این طرح ها توجیهات اقتصادی، فنی، مالی و زیست محیطی به طور دقیق لحاظ شود و میزان استفاده از تجهیزات ساخت داخل در این طرح ها لحاظ شود.

معاون اول رییس جمهور ضمن موافقت با استفاده از فاینانس برای احداث این سه بیمارستان تصریح کرد: لازم است رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبصره ای به این پیشنهاد اضافه کنند و متعهد شوند که نحوه اداره این بیمارستان ها به گونه ای خواهد بود که از محل درآمد این بیمارستان ها، از بازپرداخت اقساط آن در سر رسیدهای مقرر اطمینان حاصل شود.

جهانگیری از دبیرخانه و کمیسیون شورای اقتصاد خواست در تمامی پیشنهادات و طرح هایی که متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی هستند، این موارد یعنی توجیهات فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی و میزان و درصد استفاده از تجهیزات ساخت داخل را مدنظر قرار دهند و در پیشنهادات خود مطرح کنند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با یادآوری اینکه خوشبختانه خط اعتباری کشورها برای جمهوری اسلامی ایران گشوده شده و زمینه استفاده از تسهیلات مالی خارجی فراهم گردیده است، بخش خصوصی را به استفاده از این فرصت فرا خواند و از رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواست این موضوع را به بخش خصوصی اطلاع رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند برای اجرای طرح ها و پروژه های خود از این فرصت استفاده نمایند.

در این جلسه که وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، سرپرست وزارت نیرو، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه شورای اقتصاد گزارشی از جلسات کمیسیون این شورا درباره نحوه استفاده از تسهیلات مالی خارجی ارائه کرد و پس از اعمال برخی اصلاحات، دستورالعمل جدید استفاده از فاینانس به تصویب رسید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر با کمبود ۷۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور روبرو هستیم و دولت منابع مالی مورد نیاز برای تامین این تعداد تخت بیمارستانی را ندارد، درخواست این وزارتخانه را برای احداث سه بیمارستان در شهرهای تبریز، شیراز و تهران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی را مطرح کرد که پس از بحث و تبادل نظر با این درخواست موافقت شد مشروط بر آنکه نحوه اداره این بیمارستان ها به گونه ای باشد که از محل درآمد این بیمارستان ها آنها توانایی بازپرداخت اقساط در موعد مقرر را داشته باشند.

بر اساس گزارش وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تسهیلات مورد نیاز بیمارستان ۷۲۳ تخت خوابی تبریز ۲۰۳ میلیون یورو، بیمارستان ۱۲۱۶ تخت خوابی شیراز ۳۰۱.۷۶ میلیون یورو و بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی تهران ۳۲۳ میلیون یورو است. استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های مختلف وزارت نیرو از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در ادامه این نشست با دو درخواست دیگر سرپرست وزارت نیرو موافقت شد که یکی فروش بخشی از اراضی مازاد نیروگاه پرند و دیگری استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای انتقال آب شرب و کشاورزی به شهرهای ایذه، باغ ملک، هفتگل ، قلعه تل، رامهرمز، صیدون و روستاهای مسیر بود که کل تسهیلات آبرسانی به شهرهای شمالی خوزستان ۴۰۶ میلیون یورو و میزان اشتغالزایی این طرح ۵۵۰ نفر بصورت مستقیم و ۲۰۰ نفر بصورت غیرمستقیم است.