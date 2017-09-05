مساله آب جدی است/انتقال آب از خزر در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در آئین افتتاح پروژه ارتقای کیفی آب شرب جنوب تهران با بیان اینکه این طرح یکی از مهمترین طرحهای کشور در بخش آب شرب بوده که به بهرهبرداری رسیده است، گفت: قرارگاه خاتمالانبیاء به عنوان پیمانکار این پروژه توانسته است تاکنون طرحهای اولویتدار دولت را در زمان مشخص شده تحویل دهد که امیدواریم این روند در آینده ادامه داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه مسئله آب در کشور ایران مهمترین مسئله به شمار میرود، ادامه داد: بیشترین محدودیتهای موجود در کشور را مسئله آب ایجاد میکند؛ بنابراین میتوان گفت محدودیت آب جدی است و این محدودیت مختص زمان فعلی نیست بلکه در آینده نیز میتواند وجود داشته باشد؛ بنابراین باید برای حل و فصل آن و بررسیهای لازم، زمان بگذاریم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه مسئله آب، مسئله دولت، مردم و حکومت است که البته دارای راهکار یکسان است، تصریح کرد: بخشی از حل مشکل محدودیت آب مربوط به مدیریت منابع آب است که در دولت یازدهم اقدامات خوبی برای کنترل محدودیت آب انجام شد.
جهانگیری با تأکید بر اینکه حقابه مردم ایران در نقاط مختلف کشور (مرزها) باید به دقت مشخص شده و با استفاده از دیپلماسی قوی، احقاق حق شود، افزود: ممکن است نیاز باشد تا آب شرب مورد نیاز کشور از بیرون از مرزها یا انتقال از طریق خلیجفارس و دریای خزر انجام شود؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها آب شرب مورد نیاز از طریق دریاها و آب شیرینکنها تأمین میشود.
به گفته وی، تاکنون توانستهایم با موافقت مقام معظم رهبری ۸ میلیارد دلار بابت ساماندهی آبهای مناطق غربی کشور دریافت کنیم، این در حالی است که در دولت یازدهم به ۲۹۵۰ روستا در سال ۹۵ آبرسانی شده است؛ در حالی که متوسط آبرسانی در هر سال به ۲۰۰ تا ۳۰۰ روستا امکانپذیر است.
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