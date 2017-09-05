میزبانی یاسوج در مسابقات دسته سوم والیبال جوانان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان، اردشیر راد در رابطه با میزبانی این مسابقات گفت: با هماهنگی انجام شده با فدراسیون والیبال کشور، یاسوج میزبان مسابقات والیبال جوانان دسته سوم کشور است.

راد افزود: این رقابت ها از روز چهارشنبه پانزدهم شهریور با ورود تیم ها به شهر یاسوج آغاز خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری این مسابقات در روز پنج شنبه ۱۶شهریورماه در سالن شهید پایدار شهر یاسوج خبر داد و یاد آور شد: در این رقابتها ۱۲ تیم حضور دارند و مراسم افتتاحیه این مسابقات نیز در عصر روز پنج شنبه ۱۶ شهریورماه در سالن شهید پایدار یاسوج و با حضور مسئولین استانی و کشوری برگزار می شود.

رئیس هیئت والیبال استان خاطر نشان کرد: تیمهای والیبال استانهای لرستان، همدان، زنجان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، البرز، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه بویراحمد در این رقابت ها حضور خواهند یافت.

وی افزود: دو تیم برتر این مسابقات به رقابت های دسته دوم جوانان کشور صعود خواهند کرد.