به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرکوند در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم که پیش از ظهر سه‌شنبه در استانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه اقتصاد دو بخش ملموس و اعتباری دارد اظهار کرد: اگر این دو با هم هماهنگ نباشد، عدم تعادلی ایجاد می‌شود که در عمل یک سود غیر متعارف شکل بگیرد که البته موجب رشد اقتصادی هم نمی‌شود.

وی با اشاره به پرداخت و دریافت سودهای بانکی بالا در بانک‌های خصوصی افزود: واقعیت این موضوع یک فساد بزرگ است که اصلاً هم پیچیدگی ندارد.

معاون سازمان میراث فرهنگی با طرح این پرسش که کدام بخش اقتصاد ایران نرخ بازدهی بالای ۱۵ درصد دارد؟ اظهار کرد: هیچ بخشی در اقتصاد بیش از ۱۵ درصد بازدهی ندارد و حالا باید ببینیم کسی که پشت در موسسه صف می‌بندند که با نرخ بالای ۲۰ درصد تسهیلات می‌گیرد دارد چه می‌کند؟ یا فساد است یا قاچاق است یا پول را پس نمی‌دهد...

وی افزود: مؤسسات مالی واعتباری گاهی در افکار عمومی طوری وانمود می‌کنند که امنیت کامل داریم چرا که پشتیبان قوی داریم اما در واقع اینطور نبوده است. بسیاری از نهادها و اشخاص در این مسائل بدنام شدند.

لزوم آگاه‌سازی مردم

شیرکوند اظهار کرد: جامعه ما باید بداند اگر کسی می‌گوید پول را بده و سود بالای ۲۰ درصد می‌دهد باید مطمئن باشد که فساد است.

وی با اشاره به مشکلی که برخی از مؤسسات مالی برای کشور ایجاد می‌کنند گفت: یک عده موقع سود گرفتن خوشحال است موقع زیان کردن یقه دولت را می‌گیرند.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور افزود: سیاست پولی کشور را بانک مرکزی اعمال می‌کند و بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سود سپرده نهایت ۱۵ درصد است و هیچ سازمان و موسسه‌ای نباید بالاتر از این بگیرد.

وی افزود: بانک مرکزی باید به مؤسسات و بانک‌های خصوصی نظارت کند و ما هم باید با بانک مرکزی را حمایت کنیم.

شیرکوند گفت: سیاست امروز دولت و بانک مرکزی بر نرخ سپرده‌ها برای این است که بتواند تولید را راه بیندازد. تمام بخش‌های تولیدی ما نیازمند پول هستند اما با سود ۲۰ درصد هیچ تولیدی راه نمی‌افتد.

لزوم توسعه پایه مالیاتی

وی با اشاره به مسئله مالیات در کشور گفت: ما مالیات را فقط از کسانی که می‌شناسیم می‌گیریم و اگر بخواهیم درآمد مالیاتی را بالا ببریم باز فشار به همین افراد می‌آوریم.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه باید تور مالیاتی را بزرگتر پهن کنیم خاطرنشان کرد: پدیده دو دفتری پدیده تمام بخش‌های اقتصادی حتی دولتی است.

وی افزود: ما نیاز داریم که همه هزینه‌های کشور را از مالیات تأمین کنیم و در کشورهای دیگر با همین درآمد رفاه بسیار خوبی برای مردم ایجاد کرده‌اند.