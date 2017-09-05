تعاون فراگیرترین تبلیغ اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی بعد از ظهر امروز سه شنبه در نشست با تعاون گران شهرستان قروه به مناسبت هفته تعاون با بیان اینکه تفاوت اقتصاد اسلامی با دیگر اقتصادهای دنیا وجود اقتصاد تعاونی است، اظهار داشت: تعاون مبنای خیر دارد و در یک جامعه اسلامی بخشی از اقتصاد به تعاون می رسد و در واقع بیشتر برنامه های توسعه محور به اقتصاد تعاونی اشاره دارد.

به گفته وی باید نگاه همه به تقویت اقتصاد مقاومتی باشد چرا که این نوع از اقتصاد فراگیر بوده و بخش های عظیمی از جامعه را در بر می گیرد و از فردی و شخصی شدن به دور است.

کولانی یکی از دلایل غفلت ماندن رسالت اصلی تعاونی ها را شخصی شدن آن ها دانست و تصریح کرد: باید برای جلوگیری از آسیب فردی نگاه کردن به تعاونی ها در مسیر رسالت واقعی و معنای حقیقی آن ها حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه نقش شرکت های تعاونی در اقتصاد کشور انکارناپذیر است، افزود: تعاون مثل سرمایه گذاری دولتی یا خصوصی نیست بلکه علاوه بر کار اقتصادی یک روند و تبلیغ اجتماعی در تمامی مسایل زندگی است.