کسب و کارهای نوین دست در دست کسب و کارهای سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، با فراگیر شدن فناوری در جامعه، این روزها شاهد ظهور کسب و کارهای نوین در بازار مشاغل و خدمات سنتی هستیم؛ هرچند در بسیاری از کسب و کارها، ظهور استارتاپ‌ها و مشاغل آنلاین، تهدیدی برای کسب و کارهای سنتی قلمداد شد اما برخی اتفاقات جالب در دنیای امروز کسب و کار نشان می‌دهد که برداشتن برخی گام‌های هوشمندانه در این مسیر نه تنها به کسب و کارهای سنتی آسیب نمی‌رساند بلکه برعکس، سبب تقویت آنها نیز می‌شود.

وبسایت ihome.ir، جامع‌ترین وبسایت املاک کشور، یکی از همین نمونه‌های موفق محسوب می‌شود. این وبسایت از یکسال پیش، با هدف ارتقای کسب و کار آژانس‌های املاک، که یکی از سنتی‌ترین کسب و کارهای کشور محسوب می شوند، قدم به بازار املاک گذاشت. هرچند روزهای نخست نیز مانند تمامی اصناف سنتی، در مقابل ظهور یک کسب و کار مدرن در این بازار هم مقاومت شد، اما گذشت زمان و اقدامات بسیار مثبت ihome.ir و خدمات بسیار پیشرفته آن که باعث افزایش ارزش افزوده آژانس‌های املاک شد، کم کم پای مشاوران املاک را نیز به بازار آنلاین املاک باز کرد و امروز شاهد هستیم که بیش از ۱۰۰۰ آژانس املاک در تهران از خدمات آنلاین ihome.ir استفاده می‌کنند.

از آنجا که ihome.ir، جامع‌ترین وبسایت املاک کشور محسوب می‌شود، لذا کامل کردن زنجیره مسکن (جست‌وجو، خرید یا اجاره، تجهیز، بازسازی و جابجایی)، به یکی از اهداف مهم این مجموعه تبدیل شده است. در همین راستا، تمام فرآیندهای خانه‌دار شدن مردم، از پیدا کردن خانه تا جابجایی و تغییر دکوراسیون، در مجموعه ihome.ir پیش‌بینی شده است.

اثاث کشی دیگر دغدغه نیست

از سوی دیگر، شرکت «اطلس بار»، به عنوان بزرگترین شرکت باربری و اتوبار تهران، با ناوگانی مجهز به بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو، مدتی است که علاوه بر خدمات متداول حمل و نقل و اثاث کشی، اقدامات نوآورانه‌ای نظیر بسته بندی در مبدا (Packing) و حمل، بازگشایی (Unpacking) و چیدمان مجدد در مقصد بدون زحمت و دخالت مشتری را پیاده سازی و اجرا کرده که این خدمات با استقبال وسیعی از سوی مشتریان روبرو شده است.

بزرگترین کمپین مشترک وب‌سایت آنلاین املاک ihome.ir با اطلس بار

از آنجا که از مهمترین دغدغه‌های مردم پس از یافتن مسکن، مساله جابجایی اثاث است، مجموعه ihome.ir قصد دارد این بار با همراهی شرکت «اطلس بار»، بخش دیگری از نیازهای مشتریان را رفع کند؛ حتما کارتن‌های خالی شیرخشک و پودرهای رختشویی که از داروخانه‌ها و سوپرمارکت‌های محل می‌گرفتیم تا وسایل شکستنی روزنامه‌پیچ شده را در داخل آن بچینیم و دست آخر با چند وانت بار یا کامیون به خانه جدید ببریم را خوب به خاطر دارید.

هنوز هم خیلی‌ها از همین روش سنتی و فرسایشی برای اثاث کشی استفاده می‌کنند و طبیعی است که برای آنها اثاث کشی هنوز هم یک کابوس وحشتناک محسوب می‌شود. از شکستن وسایل و ظرفهایی که کلی خاطره از آنها داشته‌اید تا گم شدن بسیاری از لوازم، اینها تنها بخشی از سختی‌های اثاث کشی به شیوه سنتی است.

خانه خود را در ihome.ir پیدا کنید و از اطلس بار تخفیف بگیرید

در این کمپین مشترک، افرادی که خانه خود را از طریق وبسایت ihome.ir پیدا کنند، می‌توانند از تخفیف ویژه اطلس بار در هزینه اثاث کشی خود استفاده کنند.

برای این کار، ابتدا می‌بایست خانه خود را از وبسایت ihome.ir پیدا کنید و سپس با مراجعه به صفحه فرود کمپین به نشانی https://ihome.ir/partners/atlasbar، فرم مورد نظر را پر کرده و پس از ثبت و «دریافت کد رهگیری»، با اطلس بار تماس بگیرید یا منتظر تماس کارشناسان این شرکت باشید. حالا می‌توانید با اعلام کد رهگیری دریافتی، از تخفیف ۱۲ درصدی خود لذت ببرید و پس از چیده شدن اثاثیه خود، وارد منزل جدید شوید.