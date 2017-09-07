به گزارش خبرنگار، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالان بخش تعاون استان مرکزی در اراک اظهار داشت: مساله اشتغال و رشد اقتصادی از جمله موضوعات مهم و مطرح امروز کشور ما است و در اگر به دنبال گسترش اشتغال و رفع بیکاری هستیم باید بخش تعاون فعال تر شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در همین راستا باید برنامه ریزی های حوزه تعاون توسعه یابد تا عملکرد موفقی را در زمینه اشتغال و شغل آفرینی در کشور و استان مرکزی شاهد باشیم.

دری نجف آبادی بیان کرد: اختصاص تسهیلات مناسب برای افرادی که در حوزه تعاون مشغول به فعالیت هستند، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد چرا که به این واسطه کم کم فعالیت حوزه تعاون تقویت شده و نقش خود را در اقتصاد عملیاتی می کند.

وی خاطرنشان ساخت: ازجمله تعاونی هایی که ضرورت دارد در کشور گسترش یابد، تعاونی های روستایی هستند، به این ترتیب زمینه جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها فراهم می شود و همچنین توسعه روستایی که از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی استان محقق خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: از آنجا که در حال حاضر دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و رونق اشتغال و تولید در کشور از مسائل مهم و اساسی است، دولت بایستی اقداماتی را در حمایت از گسترش بخش تعاون در این راستا برنامه ریزی و عملیاتی کند.

در این نشست همچنین محمدتقی آبائی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: همزمان با هفته تعاون سال جاری، ۲۸ طرح تعاونی با سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال در استان مرکزی به بهره برداری رسید و افزایش فعالیت تعاونی های روستایی در استان در دستور کار است.

وی اضافه کرد: تقویت توانمندی های بخش تعاون، ارتقای جایگاه این بخش و ترویج مشارکت جمعی در امور اقتصادی، از جمله مباحثی است که به منظور گسترش فعالیت حوزه تعاون در استان مرکزی دنبال می شود.