به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد حسین حمیدی، اظهارداشت: در شهریور سال گذشته متاسفانه ۱۲۵۶ نفر، فقط در اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این هموطنان می توانستند با رعایت مقررات با پایان سفر دوباره در عزیزانشان باشند؛ اما متاسفانه به دلیل رعایت نکردن و عدم برنامه ریزی صحیح جان خود را از دست دادند.

حمیدی گفت : آخرین روزهای تعطیلات همراه با بهتر شدن هوای بیشتر شهرهای کشور می شود و به همین دلیل گاهی آخرین سفرهای تعطیلات تبدیل به آخرین روزهای زندگی کسانی ختم می شود که در روزهای باقیمانده فصل برخی نکات ساده رانندگی را فراموش می کنند.

وی افزود: گرمای تابستان موجب می شود که راننده زودتر خسته شود و از آنجایی که حجم ترددها بالاتر است با نواقصی که در سطح خودروها از قبیل (ترکیدگی لاستیک، آماده نبودن خودرو، هماهنگ نبودن مسیر پیش رو با راننده، عجله و شتابی که برای رسیدن به مقصد وجود دارد)، همه دست به دست هم می دهد که حوادث شهریورماه نسبت به مدت مشابه خودش در دیگر ماههای سال افزایش یابد.

حمیدی توصیه کرد: اگر قصد سفر دارید، حتما برنامه ریزی مناسبی داشته باشید، در طول سفر توقف گاههای مناسبی را برای استراحت راننده پیش بینی کنید و تحت هیچ عنوان عجله و شتاب نداشته باشید.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم نسبت به ادوار گذشته کنترل های بیشتری داشته باشیم تعداد دوربین هایمان را در سطح جاده افزایش داده ایم و امکانات کلی ما نسبت به سال های گذشته بیشتر شده و شرایط فراهم شده تا همکاران نسبت به تخلفات برخورد دقیق تری داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا توقف ۷۲ ساعته کنار پاسگاه پلیس راه و توقف های در نظر گرفته شده، ضبط گواهینامه و اعمال نمره منفی را از جمله اقدامات در نظر گرفته شده پلیس برای برخورد با تخلفات جاده عنوان کرد.