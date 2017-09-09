نتایج آزمونهای کتبی دانشنامه پزشکی اعلام شد/ نتایج نهایی ۱۹ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی و شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی در روز پنجشنبه ۱۶ شهریورماه ۹۶ برگزار شد و کلید اولیه آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

پس از رسیدگی به اعتراضات، نتایج آزمون های کتبی اعلام شده است و داوطلبانی که حد نصاب لازم را کسب کرده اند می توانند بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده و رشته تخصصی و فوق تخصصی در مرحله مصاحبه که به صورت آسکی پیشرفته برگزار می شود، شرکت کنند.

در شصت و چهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی تعداد ۳ هزار و ۶۰۰ نفر در ۲۷ رشته تخصصی و در سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی تعداد ۴۲۰ نفر در ۲۵ رشته فوق تخصصی شرکت کرده اند.

محل برگزاری آزمون شفاهی شصت و چهارمین دوره دانشنامه تخصصی و سی و یکمین دوره دانشنامه فوق تخصصی ۹۶ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در روزهای شنبه ۱۸ شهریور، یکشنبه ۱۹ شهریور، دوشنبه ۲۰ شهریور و سه شنبه ۲۱ شهریور به صورت PMP و OSCE و سایر روشهای ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، نتایج نهایی در ۱۹ مهرماه و پس از رسیدگی به اعتراضات آزمون های شفاهی اعلام خواهد شد.