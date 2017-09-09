ورود ۱۵۰خودروی استاندارد برای سرویس مدرسه/طرح استقبال از همیاران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه محمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امیدواریم با همکاری شهرداری تهران در موضوعات مختلف آموزشی به مدل های جدیدی برسیم که برای سایر استان ها قابل بهره برداری باشد، گفت: علی رغم همه تلاش ها، در حال حاضر آموزش و پرورش کشور ما از یک پدیده نامیمون رنج می برد و آن این است که دیوارهای مدارس ما بسیار بلند است.



وی اظهار کرد: این امر به آن معنا است که آن چه در مدرسه اتفاق می افتد با آن چه در جامعه اتفاق می افتد دو چیز کاملاً جداست. به همین دلیل، مدارس ما امروز بسیار خشک است و جذابیت لازم را برای دانش آموز ندارد.



بطحائی با تاکید بر ضرورت ارتباط مدرسه با جامعه افزود: با حضور آقای نجفی به عنوان شهردار تهران امیدوار هستم که بتوانیم نوع ارتباط آموزش و پرورش را به گونه ای پیش ببریم که دانش آموزان آموزش های شهروندی را به خوبی فرا بگیرند.



وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در آستانه شروع سال تحصیلی جدید بیان کرد: اقدامات مربوط به آغاز مهر می تواند این پیام را دهد که تعلیم و تربیت بچه ها مهم است و از این منظر تبلیغات محیطی و بصری کمک شایانی به انتقال این مفاهیم به جامعه می کند. البته ما آمادگی داریم تا با کمک شهرداری تهران پیام ها را از حیث محتوا کمی غنی تر کنیم.



اجرای طرح بازباران در ۳۰ فروشگاه



مجتبی عبدالهی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با ارائه گزارشی از اقدامات ستاد استقبال از مهر همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: مصوبه ای در سال ۸۹ تدوین شد که بر اساس آن شهرداری تهران تلاش کرد از مدارس شهر تهران حمایت کند. در این راستا، ۳۳ میلیارد تومان اعتبار که ۴۰ درصد آن عمرانی، ۲۰ درصد تجهیزی و ۴۰ درصد برنامه ریزی است، برای بهسازی و حمایت از مدارس در نظر گرفته شده است.



وی افزود: اقدامات ما شامل آسفالت، تعمیر سقف کلاس، تعمیر سرویس بهداشتی و ... است. در بخش برنامه ای هم کلاس های آموزشی مختلف در مساجد و سراهای محلات برگزار می کنیم. در خصوص اوقات فراغت نیز از ۱۰ تیر تا ۱ شهریور در۸۸ مدرسه۱۱ برنامه و سرفصل آموزشی و تفریحی را اجرا کرده ایم.



معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پیگیری مستمر در خصوص فعالیت های عمرانی مدارس را از مهم ترین برنامه های فعلی معاونت دانست و گفت: اجرای برنامه زنگ حسینی از مهم ترین برنامه هایی است که روز اول مهر اجرا می شود. علاوه بر این، امسال نیز همچون سال های گذشته پیش از آغاز مهر نمایشگاه بازباران را با هدف کمک به خانواده های کم بضاعت و تشویق به استفاده از محصولات ایرانی برگزار می کنیم.



عبدالهی با اشاره به توزیع ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بن باز باران در مدارس عنوان کرد: دانش آموزان می توانند محصولات مورد نظر خود را از ۳۰ فروشگاه تهیه کنند.



اختصاص ۱۵۰ عرشه فرهنگی به تبلیغات استقبال از مهر



عیسی علیزاده، رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران نیز به عنوان یکی دیگر از حاضران جلسه با تشریح اقدامات سازمان زیر نظر خود بیان کرد: با پایان فعالیت مدارس، یک سری اقدامات از جمله جداره سازی بیرون و داخل را در ۲۸۴ مدرسه شهر اجرا کرده و سعی کردیم با طراحی تصاویر شادی را به مدارس ببریم.



وی با بیان اینکه ۱۵۰ عرشه فرهنگی و پرتال به تبلیغات اول مهر اختصاص داده شده است، گفت: شعار امسال ما "با مهر رو به فردا"است که بر طرح ها حک می شود و تمامی تلاش ها بر این است تا با فضایی شاد و مفرح به استقبال سال تحصیلی جدید برویم.



اجرای طرح استقبال از همیاران مهر برای اولین بار



به گزارش خبرنگار شهرنوشت، محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران نیز با توضیح اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: یک بخش از اقدامات ما عملیاتی و اجرایی با تاکید بر بحث ایمنی است. ما با تجزیه و تحلیل حوادث دانش آموزی طی ۳ سال گذشته تلاش کردیم تا نقاط پرحادثه را برطرف کنیم. ساماندهی علائم افقی و عمودی در اطراف مدارس، کنترل و نظارت بر سرویس مدارس، همکاری در ارائه برچسب مدارس،بازدیدهای میدانی از سرویس مدارس، حضور فعال پلیس و استفاده از ظرفیت پلیس افتخاری از اقداماتی است که همزمان با آغاز مهر از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می شود.



وی تصریح کرد: بخش دیگر اقدامات ما اقدامات فرهنگی و آموزشی است که در این خصوص آموزش ایمنی ترافیک برای دانش آموزان را در طول سال در مدارس پیگیری می کنیم. آموزش اولیا و مربیان و سرویس مدارس نیز از دیگر برنامه های ما در طول سال تحصیلی است که به طور جدی پیگیری می شود.



مهاماندار با اشاره به اجرای طرح استقبال از همیاران پلیس گفت: این طرح برای اولین بار در تهران اجرا می شود و قرار است در قالب این طرح از دانش آموزان در تقاطع ها و چهارراه ها استقبال کنیم.



اجرای طرح حریم توقف ممنوع در حیطه مدارس حادثه خیز



معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز به عنوان یکی دیگر از حاضران این جلسه، با بیان اینکه در نیمه دوم سال، بار ترافیکی تهران ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند، یادآور شد: ۱۶ درصد از این میزان مستقیم به سفرهای آموزشی برمی گردد و می توان گفت روزانه تنها ۳ میلیون سفر برای موضوعات آموزشی خواهیم داشت.



مازیار حسینی با اشاره به ایجاد محدودیت های لازم برای انجام حفاری های غیرمجاز از تاریخ ۲۰ شهریور تا ۱۰ مهرماه گفت: امسال طرح آزمایشی اتوبوس مدرسه را در دستور کار قرار دادیم. این اتوبوس در ساعاتی که بچه ها به مدرسه می روند و بازمی گردند، در سرفاصله معینی دانش آموزان را جمع آوری می کند. قرار است این طرح در دو منطقه ۴ و ۸، با استقرار ۳ خط با فاصله ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر حدود ۶۲ مدرسه را پوشش دهد.



وی با بیان اینکه در تمام دنیا ماشینی که برای سرویس مدرسه استفاده می شود استاندارد است، تاکید کرد: با همکاری آموزش و پرورش در چند سال گذشته بحث سرویس مدارس را دنبال کردیم اما خودروها استاندارد نبود. بر این اساس، قرار است ۱۵۰ دستگاه خودرو استاندارد وارد مدار شود. این ماشین ها از امکانات ایمنی خوبی همچون کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان، ترمز و ... برخوردارند. البته در صورت عملکرد مناسب این خودرو در آینده می توان برای اردوهای دانش آموزی نیز از این وسیله استفاده کرد.



حسینی ادامه داد: همزمان با آغاز سال تحصیلی ناوگان های مترو و اتوبوسرانی هم در حالت فوق العاده قرار می گیرند و غیر از مرکز کنترل ترافیک اصلی، ۶ مرکز کنترل ترافیک محلی هم داریم که از نزدیک شرایط محلی را منعکس می کنند.



به گفته معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قرار است تا با همکاری پلیس طرح حریم توقف ممنوع جلوی مدارس به ویژه مدارس حادثه خیز که در خیابان اصلی قرار دارند، اجرا شود به طوری که تا قبل از مهر علامت گذاری و خط کشی های لازم انجام شود.