  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۰۸

یک شانزدهم نهایی جام حذفی؛

یک تیم لیگ برتری دیگر قربانی شد/ صعود سخت شاگردان نکونام

یک تیم لیگ برتری دیگر قربانی شد/ صعود سخت شاگردان نکونام

تیم فوتبال پیکان با شکست برابر یک تیم دسته اولی از دور مسابقات جام حذفی کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این بازیها تیم دسته اولی بادران برابر پیکان لیگ برتری به پیروزی رسید. 

در این دیدار که به میزبانی بادران تهران برگزار شد پیکان با نتیجه ۱ به ۳ مغلوب شد و از دور رقابت ها کنار رفت.  اسلامی، ریگی، میربزرگی  برای بادران و صادقی برای پیکان گل زدند.

شاگردان جواد نکونام در تیم خونه به خونه نیز که مهمان راه آهن تهران بودند موفق شدند ۲ بر یک میزبان خود را شکست دهند و به مرحله بعدی صعود کنند. 

کد مطلب 4082343
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه