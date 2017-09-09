یک تیم لیگ برتری دیگر قربانی شد/ صعود سخت شاگردان نکونام

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور عصر امروز شنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این بازیها تیم دسته اولی بادران برابر پیکان لیگ برتری به پیروزی رسید.

در این دیدار که به میزبانی بادران تهران برگزار شد پیکان با نتیجه ۱ به ۳ مغلوب شد و از دور رقابت ها کنار رفت. اسلامی، ریگی، میربزرگی برای بادران و صادقی برای پیکان گل زدند.

شاگردان جواد نکونام در تیم خونه به خونه نیز که مهمان راه آهن تهران بودند موفق شدند ۲ بر یک میزبان خود را شکست دهند و به مرحله بعدی صعود کنند.