«خالتور» بعد از ایام محرم اکران می شود/ رونمایی از پوستر

به گزارش خبرگزاری مهر، «خالتور» را آرش معیریان کارگردانی کرده است و محمدرضا شریفی‌نیا، پوریا پورسرخ، سحر قریشی، مهران غفوریان، مریم امیرجلالی و علی صادقی از جمله بازیگران فیلم هستند. اصغر سمسارزاده بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون، امیرحسین صدیق، محمدرضا هدایتی و رسول نجفیان از دیگر بازیگران «خالتور» هستند که پیشتر نامش «دوستان یکرنگ» بود.

این کمدی-موزیکال روایتی ارائه می دهد از زندگی سه جوان موزیسین که سعی زیادی دارند اسیر موسیقی بازاری نشوند و به اجرای قطعات موجه بپردازند اما عدم اقبال مخاطبان موجب می‌شود به سراغ نوعی از موسیقی بروند که علیرغم جدی گرفته نشدن از سوی کارشناسان، مخاطبان فراوانی دارد.

«خالتور» به تهیه کنندگی عبدالله علیخانی-محمدحسین فرحبخش تازه ترین محصول موسسه سینمایی پویافیلم است و با پخش پویافیلم در گروه سینمایی قدس روی پرده خواهد رفت.

در این اثر سینمایی بازیگرانی چون محمدرضا شریفی نیا، پوریا پورسرخ، مهران غفوریان، علی صادقی، سحر قریشی، مریم امیرجلالی، اصغر سمسارزاده، امیرحسین صدیق، بهروز قادری، مهشاد مخبری، محمدرضا هدایتی، رسول نجفیان، مریم معصومی، اردشیر کاظمی، بیتا عالمی، پوریا نیک جو، محمدرضا عباسی، مونا شناس، فریده خادم الحسینی، علی غلامی، الهه شجاعی، حسین لواسانی، جلیل ملک زاده، مسعود رضاخواه، مهدی غفاری، مهدی تجلی، مهدی حاجی‌زاده، سعید روشن، امیر جعفری، حسن امیرزاده، علی صالحی، سیامک دباغ، شاهین دیبایی، فریاد صالحی حضور دارند.

از دیگر عوامل این اثر سینمایی می توان به تهیه کننده: عبداله علیخانی، محمدحسین فرح‌بخش، کارگردان: آرش معیریان، مدیر فیلمبرداری: امیر معقولی، طراح چهره پردازی: شهرام خلج، طراح لباس: مهناز غنی، تدوین: آرش معیریان، دستیار تدوین: زهره احمدی، برنامه ریز: مریم بحرالعلومی، دستیار اول کارگردان: کریم امینی، طراح صحنه: رامین غفوری، مدیرصدابرداری: بابک اخوان، صدابردار: ساسان کریمی، مدیر تدارکات: محمدرضا عزت‌خانی، عکاس: الناز وامق، تصویربردار پشت صحنه: هنگامه زارع، مجریان گریم: مهیار اعرج، ریحانه عادل‌نژاد، دستیار طراح صحنه: فریاد صالحی، دستیار لباس: مینو عاشوری، گروه کارگردانی: مهدی حاجی‌زاده، کوروش دزفولی زاده، کیمیا سپهری، دستیار صدابردار: میلاد شالی، گروه فیلمبرداری: حسین قلی‌پور، حسین قطا، مهدی مرادی، رسول امامی، حسن امیرزاده، سجاد عامل، گروه تدارکات: دانیال داورزنی، امیر جعفری، علی فرشچی، خدمات: مرتضی علیخانی، علی صادقی، سینه موبیل: محمود بیابانی، علی حیدری، ترابری: زهرا مومنی، احمد فراهانی، علی جبارزاده، اشکان صالحی، شاهین دیبایی، علی کریمی، کیومرث حسینی، محمدرضا ابراهیمی، هلی شات: اسماعیل گل رخ، محمدرضا اصغری، کرین: محمود پاشایی، جلوه های ویژه میدانی: ناصر حسینی، هادی باقری (با تشکر از امیر بدری)، تامین هنرور: سارا فانی، سارا حسینی، تأمین اتومبیل صحنه: حسین شریفی، تامین لوازم صحنه: وحید عسگری، داوود اکبری، تامین تجهیزات فنی: حیدر احسانی، محصول موسسه سینمایی پویا فیلم.