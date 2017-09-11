همکاری۱۱ دستگاه در جمع آوری کودکان کار/ ۷۰ درصد اتباع خارجی هستند

احمد خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابان اظهار داشت: این پروژه از هفته پیش باهمکاری فرمانداری تهران، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها آغاز شده است.

وی با تاکید به جمع آوری کودکان در سطح شهر گفت: این کار از طریق شهرداری و نیروی انتظامی انجام می شود و ساماندهی این کودکان نیز در مراکز بهزیستی صورت می گیرد.

وی با اشاره به سه مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان در سطح شهر تهران گفت: مراکز نگهداری یاسر، بعثت و شهدا آمادگی پذیرش این افراد را دارد ضمن اینکه دو مرکز قرنطینه نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه بالای ۷۰ درصد کودکان کار و خیابان از اتباع بیگانه هستند گفت: در این زمینه ۱۱ دستگاه و سازمان وظیفه دارند که امیدواریم هر کدام به وظایف خود عمل کنند.

وی با اشاره به ظرفیت نگهداری کودکان کار و خیابان اظهار داشت: هر مرکز ظرفیت نگهداری ۴۰ تا ۵۰ کودک را دارد که با توجه به تعداد بالای کودکان کار ، تعداد افراد این مراکز به بیش از ۷۰ نفر می رسد.

وی در خصوص ادامه پروژه جمع آوری کودکان کار و خیابان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این طرح در ماه های آتی ادامه خواهد داشت.

خاکی افزود: بنا داریم در یک پروژه زمانبندی شده تعداد کودکان کار و خیابانی را کاهش دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در چه مناطقی تعداد کودکان کار و خیابان بیشتر است گفت: نمی توان به صورت دقیق در این زمینه اظهار نظر کرد چرا که در همه مناطق شمال و جنوب و شرق و غرب شهر شاهد حضور کودکان هستیم.