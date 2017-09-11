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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد:

پلیس ایلام آماده تأمین امنیت مراسمات ماه محرم

پلیس ایلام آماده تأمین امنیت مراسمات ماه محرم

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایلام گفت: نیروی انتظامی با تمام توان و حفظ اقتدار، امنیت مجالس عزاداری سرور و سالار شهیدان را برای حضور با شکوه مردم تأمین خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی  امروز در جمع خبرنگاران گفت: پلیس با برخورداری از توان رزمی وتجهیزاتی بسیار مطلوب ازهم اکنون اقدام به برنامه ریزی برای حضور تیم های عملیاتی پلیس در سطح شهرستان برای تأمین امنیت مراسمات عزاداری ماه محرم  کرده است.

وی افزود: نیروهای پلیس،  تمامی تکایا، مساجد و محل برگزاری مراسمات عزاداری را تحت پوشش عملیاتی خود قرار داده و بدین منظور برای استقرار تیم های ثابت و نیز گشت های پیاده و خودرویی برنامه ریزی دقیق و منظم کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام  با تأکید بر توان واقتدار پلیس یادآور شد: پلیس از اقتدار و توان اطلاعاتی بالایی برخوردار بوده وکاملاً به منطقه اشرافیت داشته و اجازه هیچگونه حرکتی به بدخواهان و دشمنان اسلام نخواهد.

وی با اشاره به حرکت کاروانهای عزاداری در ایام دهه اول محرم و نیز اربعین حسینی(ع) در سطح شهر تأکید کرد: از مسئولان و هیئت امنای هیئت های عزاداری تقاضا می کنیم  جهت حفظ امنیت و نظم مراسمات با پلیس همانند سنوات گذشته همکاری لازم را بعمل آورند.

سرهنگ فتاحی در پایان ماه محرم را یادآور حماسه های سالار شهیدان و پیروان راستین ایشان خواند وگفت:قیام امام حسین(ع) الگو ورمز تداوم وپیروزی این مرز وبوم بوده  و پلیس همواره خودرا سرباز ولایت وخادم ملت دانسته وانشألله بتوانیم از پیروان راستین آن امام همام محسوب شویم. 

کد مطلب 4083897

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