به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جعفری صبح امروز در جلسه شورای فرعی مبارزه با موادمخدر شهرستان یزد با تاکی بر لزوم آگاه‌سازی دانش‌آموزان نسبت به اعتیاد و پیامدهای سوء ناشی از آن اظهار داشت: باید محتواهای آموزش پیشگیری از اعتیاد متناسب با جامعه هدف و کاربردی ارائه شود.

وی با بیان اینکه مطابق با دستور العمل ها، جلسات شورای مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان ها باید به صورت ماهانه برگزار شود، افزود: در چند ماه اخیر اتاق فکری در این راستا در سطح شهرستان راه اندازی شده تا به منظور دستیبابی به نتایج بهتر نسبت به گذشته دستورکار و نظرات خود را ارائه نماید.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد با مهم دانستن بحث پیشگیری در تمام حوزه ها به ویژه پدیده اعتیاد بیان کرد: در دو سال گذشته رویکرد شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد مبتنی بر پیشگیری بوده و در این زمینه نقشه راه پیشگیری از اعتیاد در سطح شهرستان تهیه و در آن شرح وظایف همه دستگاه های اجرایی ذکر شده است.

وی با اشاره به اینکه در آینده نیز موضوع پیشگیری و آموزش در اولویت این شورا است، تصریح کرد: باید نقاط قوت و ضعف طرح های پیشگیرانه در این حوزه شناسایی و نسبت به رفع و یا تقویت آنها اقدام کرد.

جعفری با تأکید بر ضرورت ارتقاء آگاهی نسل جوان خاطرنشان کرد: جامعه فرهنگیان و انجمن اولیاء و مربیان می توانند با آگاهی بخشی دانش آموزان و خانواده های آنان در پیشگیری ار شیوع این پدیده شوم، نقش بسزایی داشته باشند.

وی، خواستار بهبود محتوای آموزش پیشگیری از اعتیاد شد و تصریح کرد: باید محتوای پیشگیری از این پدیده تهیه شود تا پس از موافقت شورای آموزش و پرورش شهرستان به صورت پایلوت در برخی از مدارس اجرا شود تا پس از بررسی نتایج به صورت عمومی در مدارس اجرایی شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد عنوان کرد: آموزش های پیشگیری از اعتیاد باید مبتنی بر نیازهای جامعه هدف ارائه شود و در غیر این صورت این آموزش ها نتیجه مورد انتظار را نخواهد داشت.