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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد:

نقاط ضعف و قوت طرح‌های پیشگیرانه در حوزه اعتیاد شناسایی شود

نقاط ضعف و قوت طرح‌های پیشگیرانه در حوزه اعتیاد شناسایی شود

یزد ـ معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد با اشاره به اجرای طرح های پیشگیرانه از اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی گفت: نقاط ضعف و قوت طرح‌های پیشگیرانه باید در حوزه اعتیاد شناسایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جعفری صبح امروز در جلسه شورای فرعی مبارزه با موادمخدر شهرستان یزد با تاکی بر لزوم آگاه‌سازی دانش‌آموزان نسبت به اعتیاد و پیامدهای سوء ناشی از آن اظهار داشت: باید محتواهای آموزش پیشگیری از اعتیاد متناسب با جامعه هدف و کاربردی ارائه شود.

وی با بیان اینکه مطابق با دستور العمل ها، جلسات شورای مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان ها باید به صورت ماهانه برگزار شود، افزود: در چند ماه اخیر اتاق فکری در این راستا در سطح شهرستان راه اندازی شده تا به منظور دستیبابی به نتایج بهتر نسبت به گذشته دستورکار و نظرات خود را ارائه نماید.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد با مهم دانستن بحث پیشگیری در تمام حوزه ها به ویژه پدیده اعتیاد بیان کرد: در دو سال گذشته رویکرد شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان یزد مبتنی بر پیشگیری بوده و در این زمینه نقشه راه پیشگیری از اعتیاد در سطح شهرستان تهیه و در آن شرح وظایف همه دستگاه های اجرایی ذکر شده است.

وی با اشاره به اینکه در آینده نیز موضوع پیشگیری و آموزش در اولویت این شورا است، تصریح کرد: باید نقاط قوت و ضعف طرح های پیشگیرانه در این حوزه شناسایی و نسبت به رفع و یا تقویت آنها اقدام کرد.

جعفری با تأکید بر ضرورت ارتقاء آگاهی نسل جوان خاطرنشان کرد: جامعه فرهنگیان و انجمن اولیاء و مربیان می توانند با آگاهی بخشی دانش آموزان و خانواده های آنان در پیشگیری ار شیوع این پدیده شوم، نقش بسزایی داشته باشند.

وی، خواستار بهبود محتوای آموزش پیشگیری از اعتیاد شد و تصریح کرد: باید محتوای پیشگیری از این پدیده تهیه شود تا پس از موافقت شورای آموزش و پرورش شهرستان به صورت پایلوت در برخی از مدارس اجرا شود تا پس از بررسی نتایج به صورت عمومی در مدارس اجرایی شود.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد عنوان کرد: آموزش های پیشگیری از اعتیاد باید مبتنی بر نیازهای جامعه هدف ارائه شود و در غیر این صورت این آموزش ها نتیجه مورد انتظار را نخواهد داشت.

کد مطلب 4083907

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