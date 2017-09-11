تجمع صدها هزار نفر از مردم کاتالونیا اسپانیا در تاریخ اول اکتبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صدها هزار نفر از شهروندان منطقه خودمختار کاتالونیا اسپانیا آمادگی خود را برای انجام اعتراضات خیابانی در شهر بارسلونا در تاریخ اول اکتبر سال جاری میلادی اعلام کرده و بار دیگر خواستار جدایی این منطقه خودمختار از اسپانیا شدند.

گفته می شود برنامه ریزی انجام این اعتراضات در پی مخالفت مادرید با برگزاری همه پرسی آزاد جهت جدایی این منطقه خودمختار از اسپانیا صورت گرفته است.

لازم به ذکر است مردم منطقه کاتالونیا هر ساله در روز ۱۱ سپتامبر که در این منطقه به روز «دیادا» یا الحاق کاتالونیا به اسپانیا در سال ۱۷۱۴ مشهور است را به عنوان فرصتی برای اعتراض به این الحاق تاریخی قلمداد کرده و با برگزاری مراسم یادبود این روز اعتراض خود را به گوش حکومت مرکزی در مادرید می رسانند.

در پی مخالفت مادرید با برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا در روز پنجشنبه هفته گذشته، امروز صدها هزار نفر از معترضین خواستار برگزاری این تجمع در تاریخ اول اکتبر شدند.

همچنین «کارلز پوگدمونت» رهبر معترضین کاتالونیا امروز با صدور بیانیه ای خواستار حضور حداکثری معترضین در این تظاهرات شده است.