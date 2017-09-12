جزئیات برنامه برانکو و تاکتیک پرسپولیس در روزنامه عربستانی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و الاهلی عربستان در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۹:۴۵ امروز سه شنبه در ابوظبی امارات به مصاف هم خواهند رفت.

روزنامه الریاضیه عربستان در گزارشی به تمرینات پرسپولیس پیش از این بازی پرداخت و جزئیاتی از برنامه سرمربی پرسپولیس را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: «برانکو ایوانکویچ، سرمربی کروات پرسپولیس در ابتدای تمرین بیشتر بر آمادگی جسمانی شاگردان خود تمرکز کرد و سپس به ترسیم تاکتیک خاصی پرداخت که طبق آن بازیکنان پرسپولیس به ضد حملات چشم می دوزند تا به این ترتیب اگر در بازی آینده مقابل الاهلی با حملات گسترده این تیم مواجه شدند، بتوانند از این تاکتیک نهایت بهره برداری را داشته باشند.»