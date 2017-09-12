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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

رییس جمهوری ونزوئلا مطرح کرد؛

توافق برای افزایش قیمت طلای سیاه

توافق برای افزایش قیمت طلای سیاه

رئیس جمهوری ونزوئلا در حاشیه سفر به الجزایر، از گفت‌وگوهای نفتی با مسئولان این کشور ابراز رضایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیکولاس مادورو درباره مذاکرات روز دوشنبه  با مسئولان الجزایری در حوزه انرژی گفت: این گفت‌وگوها در فضایی مثبت انجام شد و شامل پیشرفت‌هایی درباره چگونگی بازسازی قیمت‌های جهانی نفت خام بود.

وی افزود: ما درباره توافق‌های مربوط به مدیریت بازار و افزایش قیمت نفت، پیشرفت‌هایی داشته‌ایم.

رسانه‌های الجزایر هم به نقل از رئیس جمهوری ونزوئلا، از فضای مثبت گفت‌وگوهای دو طرف خبر دادند.

پیش از این نیز خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، با وزیران انرژی ونزوئلا و قزاقستان درباره تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت برای حداقل سه ماه، گفت‌وگوهایی داشت.

کد مطلب 4084843

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