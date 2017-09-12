اجرای طرح ابرسانی در ۳۰هزارهکتار از دشت سیستان تاسال۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری در بازدید از روند طرح آبرسانی به اراضی دشت سیستان گفت: این طرح در بستر دویست هزار هکتار از اراضی دشت سیستان انجام می شود اما به علت محدودیت منابع آب و تخصیص ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب برای این طرح، ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان در این طرح دیده شده است.

وی پیشرفت فیزیکی این طرح را تاکنون ۵۰ درصد عنوان کرد.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اشتغالزایی این طرح و طرح های جانبی در این منطقه را بیش از سه هزار نفر عنوان کرد.

وی مجموع اعتبارات سال جاری برای طرح های نوین آبیاری در کشور را سه هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سهم سیستان و بلوچستان از این اعتبارات امسال ۱۱۲میلیاردتومان است.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: برای طرح آبرسانی دشت سیستان هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این طرح به هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل شدن نیاز دارد.