  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

در معاملات امروز بازار آزاد تهران رقم خورد؛

رشد نسبی نرخ انواع ارز/ افزایش قیمت سکه طرح جدید

رشد نسبی نرخ انواع ارز/ افزایش قیمت سکه طرح جدید

در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز سه شنبه قیمت انواع ارز افزایش یافت ضمن اینکه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۸۰۰ تومان گران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز سه شنبه قیمت انواع ارز افزایش یافت، براین اساس قیمت دلار با ۱۶ تومان افزایش به ۳۹۱۴ تومان، یورو با ۱۰ تومان افزایش به ۴۷۷۲ تومان، پوند با ۱۱ تومان افزایش به ۵۱۵۲ تومان، لیر ترکیه با ۶ تومان افزایش به ۱۱۸۱ تومان و درهم امارات به ۱۰۷۴ تومان رسید.

همچنین قیمت انواع سکه با نوسان همراه بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۸۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۶۲ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۰۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۳۷ هزار تومان، نیم سکه با ۲۰۰۰ تومان کاهش به ۶۵۶ هزار تومان، ربع سکه با ۱۰۰۰ تومان کاهش به ۳۶۸ هزارتومان و سکه گرمی به ۲۵۰ هزار تومان رسید.  

براین اساس قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۶ دلار و ۶۰ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۵ هزار و ۳۳۷ هزار تومان است.  

کد مطلب 4085166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها