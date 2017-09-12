رشد نسبی نرخ انواع ارز/ افزایش قیمت سکه طرح جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز سه شنبه قیمت انواع ارز افزایش یافت، براین اساس قیمت دلار با ۱۶ تومان افزایش به ۳۹۱۴ تومان، یورو با ۱۰ تومان افزایش به ۴۷۷۲ تومان، پوند با ۱۱ تومان افزایش به ۵۱۵۲ تومان، لیر ترکیه با ۶ تومان افزایش به ۱۱۸۱ تومان و درهم امارات به ۱۰۷۴ تومان رسید.

همچنین قیمت انواع سکه با نوسان همراه بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۸۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۶۲ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۰۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۳۷ هزار تومان، نیم سکه با ۲۰۰۰ تومان کاهش به ۶۵۶ هزار تومان، ربع سکه با ۱۰۰۰ تومان کاهش به ۳۶۸ هزارتومان و سکه گرمی به ۲۵۰ هزار تومان رسید.

براین اساس قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۶ دلار و ۶۰ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۵ هزار و ۳۳۷ هزار تومان است.