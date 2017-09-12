به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «ذهن نیمه هوشیار» که به نمایش آثار نقاشی آرنا زینلیان اختصاص دارد جمعه ۲۴ شهریور در گالری «فردا» افتتاح می شود. این هنرمند بر اساس توجهات ذهنی خود به محیط و آنچه که در یک ذهن نیمه هوشیار می گذرد، آثارش را خلق کرده است. در این نمایشگاه ۱۸ اثر از این هنرمند به نمایش در خواهد آمد.

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «نقاشی همیشه از درون هنرمند روی بوم نقش می‌ بندد. توجه به درون که هنرمند گاه آگاهانه و گاه ناخودآگاه به خلق اثر بر اساس آن می‌ پردازد. توجه به این ضمیر ناخودآگاه و ذهنی که در معاشقه با خود راه را برای خلق اثر هنری باز می‌کند، مجموعه ای را پدید آورده که آرنا زینلیان آنها را در قالب اکسپرسیونیم انتزاعی و بازی با رنگ‌ ها به نمایش می گذارد. مجموعه حاضر را «ذهن نیمه هوشیار» نامیده است، زیرا سعی داشته مفهومی را که از ذهن نیمه هوشیار برداشت کرده در نقاشی های خود منعکس کند.«

این نمایشگاه از ۲۳ تا ۳۰ شهریور ماه در گالری «فردا» برپا خواهد شد و علاقه‌مندان برای دیدن آن می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری فردا واقع در خیابان کریمخان زند، زیر پل کریم‌خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، پلاک ۲ واحد ۲ مراجعه کنند.