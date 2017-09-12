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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۴

مدیر کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

۷۲ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بیمه تامین اجتماعی هستند

۷۲ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بیمه تامین اجتماعی هستند

شهرکرد- مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۲ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بیمه تامین اجتماعی هستند.

غلامرضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۲ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بیمه تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰۰ هزار نفر از خدمات بیمه تامین اجتماعی دراین استان بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: هشت هزار و ۴۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری بیمه مشاغل آزاد هستند.

مدیر کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این استان ۱۵ هزار نفر بیمه قالی بافی و ۲۳ هزار نفر بیمه رانندگان هستند.

وی تصریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ۲۲ هزار نفر بیمه ساختمانی و شش هزار و ۸۰۰ نفر بیمه اختیاری هستند.

کد مطلب 4085387

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