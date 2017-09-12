غلامرضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۲ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بیمه تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰۰ هزار نفر از خدمات بیمه تامین اجتماعی دراین استان بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: هشت هزار و ۴۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری بیمه مشاغل آزاد هستند.

مدیر کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این استان ۱۵ هزار نفر بیمه قالی بافی و ۲۳ هزار نفر بیمه رانندگان هستند.

وی تصریح کرد: در استان چهارمحال و بختیاری ۲۲ هزار نفر بیمه ساختمانی و شش هزار و ۸۰۰ نفر بیمه اختیاری هستند.