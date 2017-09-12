۵۰۰ دانش آموز و دانشجو در خاتم زیر پوشش کمیته امداد هستند

اکبر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه برنامه های فرهنگی و توجه ویژه به این بخش همچنین ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان زیر پوشش اظهار داشت: ۲ هزار مددجوی شهرستان خاتم از کلاس های آموزش خانواده، برنامه های کانون های فرهنگی و خدمات مشاوره ای کمیته امداد استفاده کرده اند.

وی با بیان اینکه آموزش­های فرهنگی و تربیتی خانواده­های تحت حمایت با تأکید بر خانواده محوری، مسجد محوری و تربیت محوری انجام می شود، افزود: برنامه های فرهنگی کمیته امداد در قالب کانون­های فرهنگی و تربیتی (دائم، موقت و پیروان ولایت)، آموزش خانواده و اردوهای فرهنگی و آموزشی به مددجویان تحت حمایت ارائه می شود.

مقدم همچنین در مورد خدمت رسانی آموزشی به مددجویان کمیته امداد عنوان کرد: در حال حاضر ۴۶۲ دانش‌آموز و ۴۴ دانشجوی کمیته امداد زیر پوشش خدمات فرهنگی و آموزشی این نهاد هستند.