یدالله مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توجه به فریضه الهی زکات در دین مبین اسلام، بر ضرورت ترویج و احیای این واجب الهی تاکید کرد.

وی بیان کرد: خیران و کشاورزان اردکانی با پرداخت ۱۱۰ میلیون تومان زکات در پنج ماهه نخست سال ۹۶ رشد ۱۱۰ درصدی این فریضه الهی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رقم زدند.

مدیر کمیته امداد شهرستان اردکان نقش روحانیون را در تبلیغ و تبیین پرداخت فریضه الهی زکات مؤثر دانست و افزود: مبلغان و روحانیون با بیان مسائل اعتقادی و شرعی و آگاهی بخشی به کشاورزان می‌توانند به رشد زکات جمع‌آوری شده کمک کنند.

وی با بیان اینکه زکات جمع‌آوری شده بیشتر در بین فقرا و نیازمندان همان محل توزیع می‌شود، گفت: زکات مورد تاکید دین مبین اسلام و از اهمیت خاصی برخوردار است و فرهنگ‌سازی در زمینه ترویج پرداخت زکات در جامعه یکی از اقدامات ضروری است که باید با همکاری ادارات و ارگانها و مشارکت مردمی انجام شود.