دبیرخانه جشنواره کتاب سال سبک زندگی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره کتاب سال سبک زندگی با حضور جمعی از مسئولین دبیرخانه از جمله حجت الاسلام و المسلمین علیرضا فجری دبیر اجرایی جشنواره، امیر بیات معاونت اجرایی، مبین دودانگی مدیر روابط عمومی، نفیسه شاهی نوری مدیر مشارکتها و مهتاب امامی سرپرست دبیرخانه آغار به کار کرد.

«جشنواره کتاب سال سبک زندگی» پس از تصویب در شورای راهبری قطب‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به عنوان یکی از مهمترین برنامه های ترویجی- پژوهشی میزکار تخصصی سبک زندگی اسلامی، با اهداف ذیل برگزار خواهد شد:

۱. جهت دهی پژوهش های حوزوی و دانشگاهی به سوی نیازهای پژوهشی در حوزه سبک زندگی

۲. اهتمام به نوآوری در تولیدات علمی در حوزه سبک زندگی

۳. تقویت فرهنگ رقابت علمی سالم در میان پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی

اختتامیه جشنواره کتاب سبک زندگی در روز ولادت حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود و در پایان مراسم به برگزیدگان هدایایی تقدیم خواهد شد.