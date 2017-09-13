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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۲۶

انفجار در «جلال‌آباد» افغانستان، یک کشته و ۸ زخمی بر جا گذاشت

انفجار در «جلال‌آباد» افغانستان، یک کشته و ۸ زخمی بر جا گذاشت

وقوع انفجار در شهر «جلال‌آباد» واقع در مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان یک کشته و ۸ زخمی در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در حادثه وقوع انفجاری که امروز چهارشنبه در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان روی داد؛ دست‌کم ۸ غیرنظامی زخمی شدند.

«عطاءالله خوگیانی» (Attaullah Khogiani) سخنگوی والی ولایت ننگرهار در این خصوص به خبرنگاران گفت که در این انفجار مهیب که حدود ساعت ۳ عصر به وقت محلی روی داد، ۸ غیرنظامی زخمی شده و به بیمارستان‌های شهر جلال‌آباد انتقال یافته اند.

سخنگوی والی ولایت ننگرهار بدون اشاره به جزئیات بیشتری از این انفجار از آغاز فرایند تحقیق و تفحص درباره این حادثه خبر داد.

در همین رابطه، یکی از مسئولان بیمارستانی در شهر جلال آباد اعلام کرد که بر اثر این حادثه یک کشته و ۸ زخمی به بیمارستان جلال آباد منتقل شده است.

تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.

کد مطلب 4086554

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