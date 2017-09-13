به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در حادثه وقوع انفجاری که امروز چهارشنبه در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان روی داد؛ دست‌کم ۸ غیرنظامی زخمی شدند.

«عطاءالله خوگیانی» (Attaullah Khogiani) سخنگوی والی ولایت ننگرهار در این خصوص به خبرنگاران گفت که در این انفجار مهیب که حدود ساعت ۳ عصر به وقت محلی روی داد، ۸ غیرنظامی زخمی شده و به بیمارستان‌های شهر جلال‌آباد انتقال یافته اند.

سخنگوی والی ولایت ننگرهار بدون اشاره به جزئیات بیشتری از این انفجار از آغاز فرایند تحقیق و تفحص درباره این حادثه خبر داد.

در همین رابطه، یکی از مسئولان بیمارستانی در شهر جلال آباد اعلام کرد که بر اثر این حادثه یک کشته و ۸ زخمی به بیمارستان جلال آباد منتقل شده است.

تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است.