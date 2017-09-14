به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه راهآهن اردبیل- میانه تصریح کرد: مطابق قول رئیسجمهور برای تکمیل این پروژه در دولت دوازدهم، وزارت راه نیز پیگیر پیشرفت مطلوب آن است.
وی افزود: راهآهن اردبیل جزو پروژههای اولویتدار دولت دوازدهم است و در خود استان اردبیل نیز به عنوان اصلیترین پروژه راهسازی پیشرفت مطلوب آن در دستور کار خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید به اینکه این پروژه ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: از ۲۴ کیلومتر خط ریلی ۱۷ کیلومتر اجرا شده و عملیات ریلگذاری بخش مهم و سخت این پروژه است.
آخوندی پیشرفت پروژه در دشت را مطلوبتر از مناطق کوهستان دانست و متذکر شد: به منظور تسریع در اجرای آن اعتبارات پروژه به نسبت سال گذشته به سه برابر افزایش یافته است.
وی با تأکید به اینکه این پروژه فعال و در دست اجرا است، اضافه کرد: تلاش ما بر این خواهد بود که راهآهن اردبیل پیشرفت مطلوبی داشته باشد.
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