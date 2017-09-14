تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزشو جوانان در حکمی محمدمهدی تندگویان را به عنوان معاون جدید ساماندهی امور جوانان منصوب کرد.

بنابر اعلام وزارت ورزش و جوانان، مراسم تودیع و معارفه معاون ساماندهی امور جوانان شنبه آینده برگزار می شود.

محمدمهدی تندگویان در این مراسم به عنوان معاون جدید ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان معرفی می شود.در این مراسم از زحمات محمدرضا رستمی معاون سابق ساماندهی امور جوانان تقدیر خواهد شد.

رستمی خردادماه ۹۴ با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان معاون ساماندهی امور جوانان منصوب شده بود.

محمدمهدی تندگویان (زاده ۲۳ خرداد ۱۳۵۳، تهران)، در مقطع کارشناسی فارغ‌التحصیل رشته مدیریت گرایش اطلاعات و ارتباطات و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری خوانده است و از اعضای منتخب چهارمین دوره شورای شهر تهران است.

تندگویان همچنین مدیریت تشکلی تحت عنوان فرزندان سرداران شهید را بر عهده دارد.

وی فرزندمحمدجواد تندگویان (وزیر نفت ایران در کابینهٔ محمدعلی رجایی) است.