آغاز رزمایش نظامی روسیه و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، ارتش مصر اعلام کرد که هدف از برگزاری این رزمایش مشترک کنترل مجدد بر اهداف حیاتی و پاکسازی آنها از عناصر تروریستی است.

ارتش مصر افزود: این رزمایش که در شهر کراسوندار روسیه برگزاری می شود شامل فعالیت ها و اهداف آموزشی، مسائل فنی و تاکتیکی سلاح ها و تجهیزات و به دست آوردن مهارت های میدانی و تاکتیک های ویژه در اجرای مأموریت های مختلف است.

این رزمایش در چارچوب رزمایش های مشترک میان روسیه و مصر و همکاری نظامی میان نیروهای مسلح این کشور در زمینه های مختلف برگزار می شود.