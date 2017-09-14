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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۲۸

آغاز رزمایش نظامی روسیه و مصر

آغاز رزمایش نظامی روسیه و مصر

رزمایش مشترک نظامی روسیه و مصر با عنوان «حماة الصداقة ۲» روز پنجشنبه با مشارکت بیش از ۶۰۰ نظامی از دو کشور شروع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، ارتش مصر اعلام کرد که هدف از برگزاری این رزمایش مشترک کنترل مجدد بر اهداف حیاتی و پاکسازی آنها از عناصر تروریستی است.

ارتش مصر افزود: این رزمایش که در شهر کراسوندار روسیه برگزاری می شود شامل فعالیت ها و اهداف آموزشی، مسائل فنی و تاکتیکی سلاح ها و تجهیزات و به دست آوردن مهارت های میدانی و تاکتیک های ویژه در اجرای مأموریت های مختلف است.

این رزمایش در چارچوب رزمایش های مشترک میان روسیه و مصر و همکاری نظامی میان نیروهای مسلح این کشور در زمینه های مختلف برگزار می شود.

کد مطلب 4087280

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