جکت نفتی F۱۸ در قشم به آب انداخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد؛ جکت نفتی F۱۸ که ساخت ۱۰۰درصدی آن توسط متخصصان ایرانی شرکت پارس فراگام در منطقه آزاد قشم به پایان رسیده، با حضور مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و هیات همراه با هدف انتقال به منطقه میدان نفتی فروزان در جنوب غربی خلیج فارس و در نزدیکی جزیره خارک به آب انداخته شد.

جکت نفتی F۱۸ در میدان نفتی فروزان که منطقه نفتی مشترک ایران و عربستان محسوب می شود، با هدف انجام عملیات حفاری انتقال ۱۲ هزار بشکه نفت در روز نصب خواهد شد.

عملیات ساخت این سکوی یک هزار و ۱۰۰ تُنی با ۵۴ متر ارتفاع و طول و عرض ۱۴ متر به همراه جکت F۱۸ در ابعاد ۲۴ X ۲۵ با یکهزار تُن وزن که ماه آینده از منطقه آزاد قشم به میدان نفتی فروزان منتقل می شود، از اواخر سال ۱۳۹۱ در این جزیره شروع شده بود.

سکویF۱۸ به صورت کاملا اتوماتیک و از طریق ریموت بدون نیاز به حضور نیرو بر روی آن کنترل می شود و نخستین پروژه نفتی است که ۱۰۰ درصد عملیات ساخت آن توسط مهندسان و کارشناسان ایرانی انجام شده است.

برای ساخت جکت و سکوی F۱۸ و همچنین مراحل خطوط لوله و کابل مربوط به این پروژه ۵۰ میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.

شایان ذکر است که به طور متوسط بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر به صورت دائمی روی این پروژه عظیم نفتی فعالیت کرده اند.