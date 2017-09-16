  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۷:۵۶

دیدار نخست وزیر پاکستان با سفرای افغانستان و آمریکا

دیدار نخست وزیر پاکستان با سفرای افغانستان و آمریکا

نخست وزیر پاکستان با سفرای افغانستان و آمریکا در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پاکستان طی دیدار های جداگانه با «دیوید هیل»  سفیرآمریکا و «عمر زخیلوال» سفیر افغانستان در اسلام آباد، دیدار و گفتگو کرد.

گفتگو در مورد مسائل منطقه ای و همچنین افزایش همکاری های دوجانبه از جمله محورهای این دیدارها عنوان شده است.

عباسی در دیدار با سفیر افغانستان اعلام کرد که اسلام آباد تمامی تلاش خود را برای برقراری صلح وثبات در افغانستان خواهد کرد و از روند مذاکرات صلح کابل با طالبان به رهبری دولت افغانستان حمایت خواهد کرد.

نخست وزیر آمریکا همچنین در دیدار با سفیر آمریکا ضمن اشاره به تاریخ روابط دو کشور خواهان افزایش بیشتر همکاری های اسلام آباد- واشنگتن شد.

کد مطلب 4087923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها