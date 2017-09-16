دیدار نخست وزیر پاکستان با سفرای افغانستان و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پاکستان طی دیدار های جداگانه با «دیوید هیل» سفیرآمریکا و «عمر زخیلوال» سفیر افغانستان در اسلام آباد، دیدار و گفتگو کرد.

گفتگو در مورد مسائل منطقه ای و همچنین افزایش همکاری های دوجانبه از جمله محورهای این دیدارها عنوان شده است.

عباسی در دیدار با سفیر افغانستان اعلام کرد که اسلام آباد تمامی تلاش خود را برای برقراری صلح وثبات در افغانستان خواهد کرد و از روند مذاکرات صلح کابل با طالبان به رهبری دولت افغانستان حمایت خواهد کرد.

نخست وزیر آمریکا همچنین در دیدار با سفیر آمریکا ضمن اشاره به تاریخ روابط دو کشور خواهان افزایش بیشتر همکاری های اسلام آباد- واشنگتن شد.