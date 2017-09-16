کریم بنزما: تا زمانی که در ترکیب رئال هستم نیازی به جدایی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم بنزما که ۹ سال است در تیم فوتبال رئال مادرید بازی می‌کند و در حال حاضر مجبور است به خاطر مصدومیت حداقل یک ماه نیمکت‌نشین باشد، مدعی شده تا زمانی که او در این تیم بازی کند دلیلی ندارد بخواهد از آن جدا شود.

بنزما در گفتگو با بین اسپورت گفت: رئال بهترین باشگاه دنیا و بازی کردن در آن یک افتخار است، انتظارات در آن همیشه بالا است و هر فصل در حالی شروع می‎کنی که صفر هستی و باید اوضاع را بهتر کنی.

مهاجم فرانسوی درباره احتمال ترک رئال مادرید یا ماندن در این تیم تا پایان دوران بازیگری،گفت: بازی کردن در یک تیم دیگر یا بازنشسته شدن در این تیم؟ تا زمانی که در ترکیب اصلی این تیم باشم و در نتیجه نیازی نیست به تیمی دیگر بروم.