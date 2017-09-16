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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

انتقال ۱۳۲ زندانی افغانستانی از ندامتگاه قزلحصار به کشورشان

انتقال ۱۳۲ زندانی افغانستانی از ندامتگاه قزلحصار به کشورشان

انتقال ۱۳۲ مددجوی افغانستانی به کشورشان از ندامتگاه قزلحصار و مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ندامتگاه قزلحصار مدیر ندامتگاه از روند انتقال ۱۳۲ مددجوی تبعه افغانستان از این ندامتگاه به کشورشان خبر داد .

علیرضا گرامی  افزود: درچارچوب قانون موافقت نامه انتقال محبوسین به حبس بین کشور ایران و افغانستان با تلاش وزارت دادگستری و سازمان زندانها مقرر شد ۱۳۲ زندانی استان تهران از طریق مرزهای قانونی به کشورشان انتقال یابند.

وی اضافه کرد: ازمجموع مددجویان انتقالی ۹۰ نفر مربوط به زندان قزلحصار و بقیه مربوط به ندامتگاه تهران بزرگ است که مقدمات انتقال مددجویان با حضور هیات سیاسی کشور افغانستان در ندامتگاه قزلحصار انجام شده و قرار است مددجویان افاغنه محکوم مواد مخدر از اوایل مهر ماه سال جاری به کشور افغانستان انتقال یابند.

کد مطلب 4088250

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