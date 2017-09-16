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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

از سوی بنیاد حامیان دانشگاه؛

دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران بورسیه می شوند

دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران بورسیه می شوند

بنیاد حامیان دانشگاه تهران دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه را بورسیه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دانشجویان می‌توانند از۲۵ شهریورماه تا ۵ مهرماه با مراجعه به وب سایت رسمی بنیاد حامیان دانشگاه تهران به آدرس اینترنتی utf.ut.ac.ir  با تکمیل کردن فرم و دریافت کد پیگیری اقدام به ثبت نام (اعلام داوطلبی) کنند.

این بورسیه از نوع پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و برگزیده علمی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران، به مبلغ دو میلیون ریال در ماه و به مدت ۱۰ ماه در سال تحصیلی است که با حمایت خیرین، واقفان و نیک ‌اندیشان، توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران اعطا می شود.

کد مطلب 4088476

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