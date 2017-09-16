دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران بورسیه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دانشجویان می‌توانند از۲۵ شهریورماه تا ۵ مهرماه با مراجعه به وب سایت رسمی بنیاد حامیان دانشگاه تهران به آدرس اینترنتی utf.ut.ac.ir با تکمیل کردن فرم و دریافت کد پیگیری اقدام به ثبت نام (اعلام داوطلبی) کنند.

این بورسیه از نوع پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و برگزیده علمی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه تهران، به مبلغ دو میلیون ریال در ماه و به مدت ۱۰ ماه در سال تحصیلی است که با حمایت خیرین، واقفان و نیک ‌اندیشان، توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران اعطا می شود.