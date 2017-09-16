به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گروه از کاروان وزنه برداری کشورمان متشکل از علی مرادی رئیس فدراسیون به همراه محسن بیرانوند سرمربی تیم ملی، علی میری (دسته ۸۵ کیلوگرم)، سهراب مرادی (دسته ۹۴ کیلوگرم) و احسان شریف احمدی ماساژور تیم ملی بامداد امروز شنبه برای حضور در پنجمین دوره بازیهای داخل سالن آسیا به میزبانی عشق آباد عازم ترکمنستان شد.

در همین راستا مسعود چترایی دسته ۸۵ کیلوگرم، علی هاشمی دسته ۱۰۵ کیلوگرم، علیرضا سلیمانی دسته ۱۰۵ کیلوگرم، همایون تیموری دسته ۱۰۵+ کیلوگرم نیز روز سه شنبه (۲۸ شهریورماه) عازم عشق آباد می شوند.

علی میری و مسعود چترایی دو ملی پوش دسته ۸۵ کیلوگرم وزنه برداری کشورمان باید روز جمعه (۳۱ شهریورماه ) در گروه (A) به روی تخته بروند.