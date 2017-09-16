فراخوان طراحی پوستر جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان به منظور حمایت از هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی، مسابقه‌ای به منظور طراحی پوستر و تندیس برگزیدگان این دوره از این جشنواره برگزار می‌کند.

در این مسابقه که نخستین دوره از برگزاری خود را در سال جاری تجربه می‌کند، ‌ در بخش طراحی پوستر معیارهایی از جمله تداعی کنندگی پوستر با کتاب، شاد و پویا بودن طرح و ایجاد شده با محوریت کودکان و نوجوانان از جمله معیارهای داوری آثار خواهد بود.

در بخش طراحی تندیس نیز هنرمندان باید علاوه بر زیبایی و ماندگاری طرح، موضوع گرافیک، تصویرگری و کتاب‌سازی برای مخاطبان کودک و نوجوان را در طراحی خود مدنظر داشته باشند.

آثار رسیده در این دو بخش در گروهی با دبیری کاظم طلایی و نیز همراهی پریسا خضایی، مسعود نجابتی، پژمان رحیمی‌زاده و کیانوش غریب‌پور داوری خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه این دوره از جشنواره، عنرمندان حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال جاری می‌توانند آثار خود را برای شرکت در این مسابقه و فراخوان به نشانی پایگاه اینترنتی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان به نشانی www.cacbp.ir و یا نشانی تهران. خیابان کریم‌خان زند. ابتدای خیابان حافظ جنوبی، کوچه هورچهر پلاک ۱۳ واحد ۱ و ۲ ارسال کنند.

بر اساس تصمیم دبیرخانه به هر یک از بیست اثر وارد شده به مرحله دوم داوری بخش پوستر این مسابقه ۲۰۰ هزار تومان هدیه تعلق خواهد گرفت و آثار برگزیده نیز به ترتیب اول تا سوم ۴، ۲ و ۱ میلیون تومان هدیه نقدی پرداخت و آثار انتخاب شده منتشر نیز خواهد شد.

در بخش تندیس نیز اثر برگزیده هدیه ۴ میلیون تومانی دریافت خواهد کرد و اثر برگزیده در اولویت ساخت و اهدا در جشنواره قرار خواهد گرفت.

نتایج نهایی آثار برگزیده در این جشنواره هشتم آبان‌ماه معرفی می‌شود و هنرمندان برای اطلاع از جرئیات طراحی آثار خود می‌توانند به سایت اینترنتی اینترنتی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان به نشانی www.cacbp.ir مراجعه کنند.

نهمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان که توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان به طور دوسالانه برگزار می گردد در آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد.