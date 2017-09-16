به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر سیدتقی نوربخش در مراسم پیاده روی بازنشستگان و مستمری بگیران که به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان در پارک ولایت تهران برگزار شد، افزود: تمام ابعاد زندگی بازنشستگان به کارکرد مناسب سازمان تامین اجتماعی بستگی دارد.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی یاری برای دولت است و امسال به صورت ماهانه چهار هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان مستمری و بیمه بیکاری پرداخت می کند و یک هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان برای درمان جامعه تحت پوشش هزینه می کند.

نوربخش با بیان اینکه تامین احتماعی یاور دولت است ، اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی تامین اجتماعی خاکریز اول بوده بدون اینکه از بودجه عمومی استفاده کند خدمات گسترده ای را به بخش عظیمی از جامعه ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه علیرغم افزایش حقوق های انجام شده در سال های اخیر که ٢١ درصد بیش از تورم بوده است اما هنوز حقوق بازنشستگان کفاف زندگی آنها را نمی کند؛ خاطرنشان کرد: جبران مافات بازنشستگان فقط با همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام می شود و امیدواریم در آینده نزدیک این مهم محقق می شود.

دکتر نوربخش ادامه داد: در بخش درمان در این چهار سال اقدامات جدی صورت گرفته که اجرای هتلینگ بیمارستان ها و کمک به طرح تحول سلامت از جمله این اقدامات بوده است اما هنوز راه زیادی برای برطرف کردن دغدغه بازنشستگان وجود دارد.

وی ادامه داد: در این چهار سال تجهیزات مهمی به مراکز درمانی اضافه شده که به اندازه ١٠ سال گذشته آن بوده است.

مدیرعامل تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: همچنین در چهار سال گذشته هشت بیمارستان در کشور ساخته شده و یا در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه چند خبر خوب برای بازنشستگان دارم؛ افزود: در زمینه پرداخت وام های کوتاه مدت ٣٠ هزار مورد تسهیلات به بازنشستگان اعطا می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: همچنین یک هزار نفر از مستمری بگیران به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی: ثبات مدیریت سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگان مهم است

علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن روز تکریم خانواده و بازنشستگان گفت: ثبات مدیریت در این سازمان برای بازنشستگان مهم است چون دکتر نوربخش با تیم مدیریت این سازمان اقدامات مهمی برای بازنشستگان انجام داده است.

وی اضافه کرد: حفظ استقلال بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری خط قرمز ماست و هرکسی که چشم طمع به اموال بیمه شدگان و بازنشستگان داشته باشد آن را محکوم و جلوی آن می ایستیم.

وی به بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) نیز اشاره کرد و افزود: اخیرا زمزمه هایی به گوش می رسد، البته همه بدانند شستا متعلق به تامین اجتماعی و برای حفظ ارزش و دارایی های بیمه شدگان و کارگران است و منابع درمانی و بیمارستانی متعلق به ٤٢ میلیون بیمه شده است.

وی افزود: اجازه تعدی به این سرمایه ها را نخواهیم داد؛ چرا که امنیت و آرامش ما به هم می خورد و این کار تبعات جدی به دنبال خواهد داشت.

بیات اضافه کرد: اگرچه دولت و سازمان تامین اجتماعی شرایط سختی دارند اما ما بازنشستگان و مستمری بگیران نیز شرایط سختی داریم و حقوقی که دریافت می کنیم تناسبی با شرایط زندگی ما ندارد.

وی تصریح کرد: انتظار داریم همسان سازی حقوق بازنشستگان که در برنامه ششم توسعه هم آمده است، اجرا شود.

بیات در ادامه با بیان اینکه امروز برای ما بازنشستگان روز بسیار مهمی است، چون اکنون بازنشستگان سه میلیون نفر با احتساب خانواده هفت میلیون نفر را شامل می شوند، ادامه داد: پیش بینی می شود در پیاده روی امروز در سراسر کشور یک میلیون نفر شرکت کنند که از ٢٠٠ نفر نیز تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته به دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این مراسم پیاده روی و تکریم از بازنشستگان برگزار شده است، افزود: دولت تدبیر و امید با پشتکار بیشتری به مسائل و مشکلات بازنشستگان توجه ویژه ای داشته باشد.

بیات ادامه داد: تامین اجتماعی دوران پرفراز و نشیبی را گذرانده و در چند سال اخیر تعاملات خوبی با این سازمان داریم.

وی خاطرنشان کرد: اصل سه جانبه گرایی و حضور نماینده بازنشستگان و مستمری بگیران در ارکان سازمان و جلسات تصمیم گیری و هیات مدیره از درخواست های اصلی ماست.

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی افزود: بیمه تکمیلی بازنشستگان یکم آذرماه به پایان می رسد و انتظار داریم برای ادامه آن همکاری جدی شود.

بیات اضافه کرد: حال که مجلس شورای اسلامی و رئیس جمموری بحث صندوق های بازنشستگی را به عنوان چالش می دانند جا دارد که شاهد توجه بیشتر دولت به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور باشیم.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به تکلیف دولت بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پرداخت سالانه ١٠ درصد بدهی دولت به تامین اجتماعی، گفت: از دولت تقاضا دارم که بدهی این سازمان را پرداخت کند تا دچار مشکل اساسی نشود.

وی اضافه کرد: در دولت یازدهم اقدامات مهمی صورت گرفت که انتظار داریم در بخش بیمه تکمیلی مساعدت به ما شود، در طرح کرامت رضوی که تاکنون ٥٦ هزار نفر به مشهد مقدس اعزام شده اند که امیدواریم این طرح نیز ادامه داشته باشد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: استمرار فعالیت دکترنوربخش می تواند در پیشبرد برنامه های سازمان تأمین اجتماعی تاثیرگذار باشد

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز گفت: استمرار فعالیت دکترنوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می تواند در پیشبرد برنامه های این سازمان تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: امروز شرایط سخت و دشواری برای تامین اجتماعی به ویژه اموال این سازمان است و نگاه سوئی به اموال این سازمان وجود دارد و ما باید حساس تر و تیزبینانه تر به این اموال نگاه کنیم و همه اوضاع سازمان را رصد کنیم.

وی اضافه کرد: نغمه هایی به گوش می رسد که دلخراش است و اینکه می گویند همه منابع تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت به کار گرفته شود؛ حرف خلاف قانون و بی اساس است.

صادقی گفت: اینکه می گویند تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت کمک نکرده است، درست نیست. در مجموع ٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان به صورت مستقیم به طرح تحول سلامت کمک شده است و هشت هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان نیز در مراکز درمانی این سازمان خدمات ارائه شده است. چگونه می گویند تامین اجتماعی به این طرح کمک نمی کند؟

وی افزود: اگر امروز حوزه اقتصادی تامین اجتماعی دچار فعل و انفعلالاتی شده و البته از نظر ما این حوزه هنوز هم در شرایط خوبی قرار دارد؛ به خاطر دست اندازی به تامین اجتماعی در دولت های پیشین بوده است.

صادقی اظهار کرد: اگر در مقابل دست اندازی به تامین اجتماعی قرار نگیریم، بعدها برای دریافت حقوق مان با مشکل مواجه می شویم.

در پایان این مراسم نمایندگان تشکل های بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از خدمات و اقدامات دکترسید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تقدیر به عمل آوردند.