اختصاص ماهانه۴۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدتقی نوربخش در مراسم روز خانواده و تکریم بازنشستگان تامین اجتماعی که در مجتمع فرهنگی نگین برگزار شد گفت: تامین مستمری و تامین درمان دو ماموریت اصلی ماست و هم اکنون ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار مستمری بگیر تحت پوشش داریم که این آمار با احتساب خانواده آنها به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رسد. باعث شرمندگی ماست که تمام عقب ماندگی های گذشته را در زمینه مستمری‌ها جبران نکردیم اما با این حال مستمری‌ها بیش از نرخ تورم در چهار سال اخیر افزایش یافت و کف حقوق به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید اما شایسته نیست و راه‌حل اساسی آن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای تکافوی نسبی معیشت است.

وی ادامه داد: همسان‌سازی در قانون برنامه ششم آمده و باید تا پایان سال آینده محقق شود. در ماده ۱۴ برنامه ششم مکانیسم تامین مالی آن نیز ذکر شده و دولت باید سالانه ۱۰ درصد از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند که اگر این دو محقق شود گام جدی در راستای بهبود وضعیت حقوقی بازنشستگان برداشته‌ایم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ۴۲۰۰ میلیارد تومان مستمری ماهانه و ۱۶۰۰ میلیارد تومان هزینه ماهانه در بخش درمان است، گفت: این در حالی است که به عنوان مثال بودجه سالانه صداو سیما ۱۵۰۰ میلیارد تومان و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد ۶۰۰۰میلیارد تومان و معادل یک ماه پرداختی ماست.

نوربخش با تاکید کرد : صیانت از بخش درمان جزو وظایف ماست. با طرح تحول سلامت وضعیت کمی بهبود یافت و هزینه‌های خانمان‌سوز با درصد بیشتری تحت پوشش قرار گرفت و مزایای خوبی داشت که مردم اثرات آن را لمس کردند اما هنوز باید اقداماتی صورت گیرد و دکتر روحانی تاکید کرده است طرح تحول با مدیریت مصرف و منابع باید ادامه یابد.

وی با اشاره به ارتقای هتلینگ بیمارستان‌ها گفت: در چهار سال اخیر ۸ بیمارستان ساخته و افتتاح شد. در تهران بیمارستان ۸۰ ساله فیاض بخش به طور کامل در حال بازسازی است. بیمارستان هدایت که بیمارستان صدساله بود نیز در حال بازسازی است و امید است امسال در منطقه شهرری با کمک آستان حضرت عبدالعظیم و دولت عملیات ساخت بیمارستانی همانند میلاد آغاز شود. تمام تلاشمان این است بیمار به جز رنج بیماری، درد دیگری نداشته باشد.